徐睿知再爆爭議！與父母是惡鄰居「一言不合就推人」

南韓31歲女星徐睿知2020年跟金秀賢主演《雖然是精神病但沒關係》人氣攀升，但去年4月卻爆出公主病、是恐怖情人、學歷造假等負面醜聞重創形象。事隔1年多，徐睿知將以新劇《夏娃的醜聞》回歸電視圈，近日復出動作頻頻，她更發聲明向過去不成熟的表現跟大眾道歉，豈料今（3日）有網友爆料徐睿知跟鄰居的糾紛，但事件已圓滿解決。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-03 20:05:19
一名自稱是徐睿知父母鄰居的網友，曾發文爆料徐家在樓梯處架設寵物籠，造成住戶難以行動，而徐睿知每週都會回家3次，每次回家「車都隨便亂停」，鄰居多次提出抗議，但溝通無果，徐爸甚至動手推住戶，4年下來造成諸多鄰居不便與不滿。
徐睿知後來帶律師出面解決，鄰居認出她是藝人時，徐睿知先是否認，再詢問「你該不會要上網爆料吧？」最後她替父母道歉並表明會搬走。徐睿知公司「Gold Medalist」對此表示：「這是雙方的誤會。」而徐家最終搬家，事情算是圓滿落幕。
該爆料文是在去年5月貼出，當時徐睿知恰巧傳出公主病、是恐怖情人、學歷造假等負面醜聞，與鄰居糾紛才被掩沒；消失螢光幕10個月的她近日確定復出，日前透過公司向大眾道歉，「因為我的不足讓很多人擔心，我很抱歉，所有的事情都是因為我的不成熟，以後我會更加慎重行動，不讓大家失望」。