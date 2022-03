「台中隊」援助烏克蘭　蔡其昌：看見台灣人的善心

為了援助烏克蘭的人民,民進黨台中市北區市議員參選人陳俞融響應「 Taiwan Can Help !」援助烏克蘭行動,今 (5) 日上午在競選辦公室發起「 Taichung Can Help! 」活動,邀立院副院長蔡其昌、立委莊競程、張廖萬堅、林靜儀、黃國書和何欣純一起參與。蔡其昌表示,感謝,這兩天下來,捐款已達 2 億元,目前已轉由外交部處理,過去台灣捐口罩給國際,國際捐疫苗給台灣,是善的循環,如今台灣捐款給烏克蘭幫助難民,就是要讓善的循環持續下去,但最大的希望是烏俄戰爭儘快結束。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳俞融說,這場聲援烏克蘭的活動就是希望讓烏克蘭的人民和世界上所有爭自由、爭民主的世界公民都能看到台灣人希望維護自由民主的決心,也絕對會和烏克蘭人民站在一起。

陳俞融表示,從這場戰爭中,大家看到俄羅斯軍動採取無差別待遇的攻擊,不只攻擊烏克蘭的軍事設施,還攻擊孩童、婦人,和許多無辜的老百姓,讓她非常憤怒,也同情烏克蘭人民的遭遇,才會發起這場活動,邀請大家一起來聲援烏克蘭、譴責俄羅斯的侵略行為。

蔡其昌說,他十分肯定陳俞融號召支持者發起聲援烏克蘭的活動,台灣人非常有善心,反對任何侵略行為,加上台灣人有能力,綜合這些條件,加上這麼多天來戰事並沒有和緩,難民還在增加,基於人道救援,他發起「 Taiwan Can Help !」,現在已由外交部來接手,短短兩天,善款已經達到 2 億元,可見到台灣人的善心。

立委莊競程、黃國書、張廖萬堅和林靜儀都逐一發言,肯定陳俞融發起「台中隊」聲援烏克蘭的行動,他們表示,從烏克蘭的戰爭可以看到自由民主的可貴,台灣一定要繼續強化自己,守護台灣的民主,敵人就不會輕易來侵略我們,陳俞融是台灣的年輕新秀,非常具有國際觀,能夠看到台灣的處境,相信她未來會跟著民主前輩一起來守護台灣。