焦慮不用隱藏，你比想像中更有掌控力

那些讓我們更容易焦慮的基因也可以是種祝福。身為敏感和反應敏捷的人，這種特質不論對你自己或身邊的人都有許多好處，只是需要你花多一點時間去學習和理解你的身體感官知覺和想法，如此你便能找到有效管理它們的方法，感覺更有掌控力。

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