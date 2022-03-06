阿姨衝壽司郎「花0元」吃到爽！暗黑手法曝光　店員認了

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原PO接著說，這兩位阿姨就這樣吃了一個小時的薑片配七味粉，聊天聊了一個小時後便去結帳，「我就說今天消費0元喔，直接走出去就好」，但阿姨們的進店不點餐，反而狂使用免費的七味粉、薑片和抹茶粉，這樣的行為也讓原PO不禁困惑「請問各位資深同事，這樣有做錯嗎」？
貼文一出，網友不禁開酸，「身為一個稱職的店員，應該教育客人正確的做法！先點湯，蛤蜊吃一吃喝個兩口，按鈴，真的太鹹了！我不要了！點碗麵吃吃，再按鈴，這是我吃過最難吃的拉麵不要了！點壽司吃一貫，按鈴，這腥味好重不要了！甜點點個千層吃幾口，按鈴，這冰箱味好重不要了！然後開心的回家，沒錢的好朋友：壽司」、「日本店長會跟我說：客人是至高無上的」、「下午茶概念？」、「沒錯，客人只要靠北都是你的錯，如此達到了讓客人滿足。外場收桌簡單輕鬆，順便當作笑話看，達到了同事的笑容。唯一沒達到的是公司的利益。三者取其二，很OK」。
但也有網友質疑這樣的吃法實在不健康，「這要叫救護車來吧」；事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「爭鮮『省錢吃法』狂拿這物 醫師警告：雖然有飽但別亂試」一文，網路上瘋傳大學生「爭鮮迴轉壽司」獨門吃法，一名男大生進入店內後，只拿4盤壽司就狂吃免費的薑片跟茶水，雖然省錢又有飽足感，卻引來網友熱議。對此爭鮮官方尚無回應，但書田診所家醫科主任醫師康宏銘提醒，迴轉壽司的免費薑片雖然有經過醃漬刺激性較低，但短時間大量吃入恐怕會對腸胃帶來太大的刺激，尤其有慢性胃潰瘍或胃炎的民眾，恐怕會導致病況惡化，千萬不要隨意嘗試。（編輯：郭佩蓉）