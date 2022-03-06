男上網投訴竟「聊出曖昧」！與客服對話曝光　網友全看傻

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在對話走向完結之際，兩人依依不捨的互道再見，可客服人員巴柏羅立刻出招「你讓我整天都很開心，謝謝！」，泰勒「你人太好了，你也讓我今天很開心！」，接著詢問出重點「你現在是單身嗎？」，巴柏羅立刻回覆「當然！跟你說我真的單身，看來是老天幫我安排好囉！」，兩人確認彼此交往狀態後，很快就交換了私人的Instagram，正式改到上頭聊天。
他們視訊通話過後對彼此都相當滿意，從社交帳號上的用詞可推斷兩人已成情侶關係。泰勒利用這則故事要告訴大家：「當你有客服的時候，誰還需要交友軟體呢？」，巴伯羅也沒有料想到這個情況：「誰能想到只是跟一個帥氣顧客講話，情況就變成這樣子了呢？」
該段經歷在網路上收到許多人的祝福，眾人回覆「這經歷好神奇！希望那位客服不會被主管譴責，因為這實在太可愛了」、「人帥真好」、「兩個情商都好高」、「太扯了，我怎麼遇不到這種事？」 （編輯：李惠婷）
@jonah.taylorrReply to @jonah.taylorr PART 3! thank you all SM for your love & support. ❤️ trying our best to keep you all updated! #target #lovestory #dating #love
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