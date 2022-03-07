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位在渡假村內的「凱莉餐廳」於1955年興建完成，是這裡最早興建的一棟房舍，木構造瓦片斜屋頂、白色的格子窗與紅磚外牆，再配上圍籬旁豎立的大大美國國旗，不用懷疑，完全就是一秒穿越到美國啦！很多在台美國人也說，來到這裡就會讓他們有回到家的感覺，主人Robin幽默地說，因為沒預算改裝，所以保留著原汁原味的美國住宅。
在Robin心中，美式餐廳給人的感覺是歡樂愉快，有音樂、薯條炸雞、可以一直免費續杯的美式咖啡，還有一群好朋友聊天嬉笑著！他規劃凱莉餐廳時保留了中央大大的煙囪與壁爐，設置電影中美國小鎮餐廳最經典的紅白色的卡式座椅，還有哈雷機車、美式曲棍球具與經典的美國鄉村音樂，讓凱莉餐廳充滿輕鬆而愉快的氣氛，這時再來份炸薯條、美式炸雞與漢堡，暫時滿足了大家想飛的美國渴望呢！
店家資訊
凱莉餐廳
地址：台北市士林區凱旋路61巷2弄2號
電話：02-2862-3232
FB：陽明山美國渡假村
時間：週間11:00-17:00、週末10:00-17:30（週四公休）
消費：老媽炸雞268元、主廚手作夏威夷牛肩漢堡268元、蜂蜜奶油鬆餅128元
這篇文章 異國美食｜在陽明山美國村與友同樂 坐電影裡經典卡式座椅大啖美式料理 最早出現於 行遍天下旅遊網