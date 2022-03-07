蒲亭恐面臨政變？BBC解析俄烏戰爭5種結局：結局並不樂觀

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短期戰爭
全面升級軍事行動、在烏克蘭全境進行無差別砲擊，將會是俄軍宣告情勢迅速升溫，想要打一場「短期戰爭」的終末號角。《BBC》特派分析指出，這個劇本的要角一直扮演著低調作用的俄羅斯空軍，屆時將發動毀滅性空襲行動，輔以境內大規模通訊攻擊，擊潰目前烏克蘭佔有優勢的網路戰場，接著瞄準主要國家基礎設施，切斷能源與通訊供給。
如此一來基輔將於數天內淪陷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）只有逃離國外組成流亡政府，或是被暗殺的結局。屆時，俄國將在烏克蘭扶植傀儡政權，蒲亭用兵拿下烏克蘭的結果，也將重組國際秩序。
長期戰爭
根據目前情勢來看，俄烏衝突也可能發展成一場持久戰，雙方對於戰爭態度的不同，將成為是否發展為持久戰的關鍵。從烏克蘭人的角度來看，將近2個星期的頑強抵抗是最有力的抗俄手段。在西方國家承諾提供武器、軍機、彈藥的情況下，與俄軍打持久戰，耗到莫斯科遍體麟傷，只能摸摸鼻子撤軍也不無可能。
加上對俄軍來說，士兵不只士氣低落，就算成功占領部分烏克蘭城市，他們還得在漫長的基輔圍城戰期間，時時刻刻提防烏克蘭政府軍的反攻，後勤補給的問題也需要被解決，長期戰爭的結果只會是俄軍堅持不了率先退場或像1990年代，圍困車臣共和國（Chechnya）的首都，攻佔到最後城市已被毀敗殆盡。
歐洲大戰
發動戰爭的蒲亭訴諸「大俄羅斯」民族主義，有意將白俄羅斯、烏克蘭一併納入麾下，若蒲亭真想達到「阻止北約東擴」與擴大影響勢力版圖，歐洲大戰將成為勢在必行，專文分析指出，蒲亭最有可能先就尚未加入北約（NATO）的前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦或喬治亞派兵，或選擇進攻已加入北約的波羅的海三國，拿下地緣優勢後將戰火外溢至歐洲地區。
分析認為，這將觸發北約的集體自衛（collective self-defence）機制，按《北大西洋公約》第五條（Article 5 of the North Atlantic Treaty）規定，俄軍攻擊了其中的成員國，等同攻擊了其餘30個成員國，屆時俄羅斯將被視為「與北約開戰」的對手，蒲亭可能將在壓力之下被迫祭出小規模會戰的戰術核武，為歐洲戰爭點燃不穩定的導火線。
外交斡旋
俄烏雙方即將舉行第三次談判，儘管前兩次協商不過是「意見交換」的意味濃厚，但聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）仍認為外交斡旋還是有機會替戰爭劃上句號。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）指出，雖然雙方現在是「靠槍枝說話」，但保有對話可能就代表有所進展。
俄國方面除了談判代表團的態度出現明顯轉變以外，大張旗鼓的蒲亭也會因為國內反對聲量漸長、遭國際史無前例的強大經濟制裁，需要好好鞏固政權，而選擇在協商過後「走下台階」以求解除制裁；烏克蘭則是有可能在軍隊嚴重傷亡、難民大量出逃的情況下，妥協「考慮北約以外國際組織」，以政治讓步換來領土完整與戰爭終結。
蒲亭付出慘痛代價
不過要是蒲亭沒能穩穩地「走下台階」，被送上戰場犧牲的士兵與嚴重的經濟制裁，將使蒲亭被迫面對痛失民心。有著30年豐富經歷的該名特派引述學者觀點，指出莫斯科和基輔一樣有可能發生政權更迭，蒲亭恐怕會面臨國內人民組織革命，最後遭到罷黜的下場。
此外，西方國家對於要蒲亭下台也絲毫沒有遮掩意味，除了美國有意決定史無前例禁止俄羅斯能源出口，普遍輿論趨勢是一旦蒲亭下台，莫斯科改由較溫和的領導人掌權，對於掐住俄羅斯喉嚨的經濟制裁就會跟著放寬。如此一來，許多寡頭、政治菁英或富豪就可能站在罷黜蒲亭這塊。
最後，特派員蘭德爾指出，這5種假想結局「未必互相排斥，反而有可能交互結合」，但無論如何俄烏衝突在畫下句點之前，這個世界已經回不去戰爭前的狀態了，將來俄羅斯與全世界、烏克蘭對於歐洲安全等國際秩序都將重新定位。