用餐好心幫收拾？「這動作」害慘服務生 下秒直接變奧客
從事過餐飲業的人都知道，每次與客人的互動和交流，都可能會影響工作一天的心情，近日一名網友就分享，有客人在她拿著托盤送餐時，突然將吃剩的碗盤放上來，差點害她將托盤上的熱湯打翻，貼文一出不少同行也紛紛表達同感。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 11:41:27
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，在餐飲業做過，大概都知道拿托盤的時候，平衡很重要，「手掌還沒調整好位置的時候，不能隨意把餐點取下或放上」，但近日她左手端盤、右手送餐，托盤上還有2個有湯的泡菜鍋，「某位客人卻在我為他們送餐時，直接把吃完的盤子放到我的托盤上」。
客人突如其來的舉動，害得原PO差點打翻托盤上的餐點，她直言「其實可以請我幫妳收，突然這樣放我們都很危險，萬一我沒有即時把左手調整好位置，熱湯不是潑在妳身上就是我身上，到時候誰賠誰？」她也呼籲，「希望大家用餐時不要隨意往服務生手上的托盤放東西或取餐，就算是好意想幫服務生拿下餐點，也可能讓服務生手上的餐點全翻」。
貼文曝光後，網友紛紛留言「有這種奧客？」、「之前也會好心幫忙，現在不敢了」、「啥都不講直接放太誇張了」；此外，不少經歷過類似事件的過來人也表示「拿過托盤真的懂」、「自己真的也要盯好他們，看到同桌有空盤都會先說稍等再幫他們整理，尤其是千萬不要從小孩旁邊上餐」、「還遇過收盤子的時候，客人一直疊疊樂還幫你喬角度」。（編輯：張志浩）