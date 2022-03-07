素食便當只有3小菜！「離譜價格」惹怒全場：我寧可破戒
環保意識抬頭，為了提倡不殺生，許多人才養成吃素習慣。對此，有位網友就分享，他的便當只有3樣青菜和一碗白飯，竟然要價70元，讓他忍不住PO文詢問「價格合理嗎？」意外掀起大家熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:14:21
臉書社團「爆廢公社」，有位網友PO文表示，由於公司有幾位同仁是吃素食的，並拍下一張照片詢問大家，「想請問一下這樣的內容賣70元算合理嗎？」並強調「並非想批評店家，只是想了解大家的接受度」，可以看到便當平淡無奇，慘不忍睹，沒有主菜，旁邊僅有3樣青菜而已。
網友紛紛直言，「不合理啊！一般便當店不包含主菜應該都能抓50上下」、「這樣賣50都算貴吧」、「這我沒辦法接受」、「如果加一塊控肉的話！」「傻眼40吧？這就是菜飯啊！」「至少來個荷包蛋吧！」
但也有人認為，「若是秤重量，就難評估了」、「素食比較貴是沒錯，但是大多都是針對加工的素料，正常蔬菜並沒有貴到離譜」、「應該是秤重的，這些蔬菜的重量比較重」、「最近菜價上漲！但這樣70很誇張」、「以現在的菜價算貴了」、「菜價現在漲的就很不合理，吃米不知米價」。
事實上，據《消費者保護法》規定，餐廳業者，特別是自助餐，是有義務公開不同菜色的計價方式，只要消費者在結帳前認為價格不合理，是可以放回去拒買的。因此，提醒民眾，購買前可以先詢問清楚價格，再決定是否繼續進行消費。（編輯：詹鎰睿）