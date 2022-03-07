培根不屬於肉類！專家曝4食物「正確分類」：吃對才健康
「飲食均衡」是許多人每天三餐的目標之一，為了讓身體平均吸取各種營養素，首先就是要判斷吃下的食物屬於哪一種分類，對此營養師也列舉4項民眾常搞混分類的食物，提醒大家若想控管飲食，一定要吃對食物。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:45:03
營養師林俐岑首先提到，許多人認為「玉米」是蔬菜類，但其實玉米含有豐富的碳水化合物，因此它是屬於「全榖雜糧類」的食物，而「玉米筍」才是屬於蔬菜類；接著是「青豆仁」，三色蔬菜中，許多人不愛吃的青豆仁，因為碳水化合物含量高，故屬於「全榖雜糧類」，而非豆魚蛋肉類，也不屬於蔬菜類。
林俐岑再指出，「酪梨」也是很多人誤以為它是「水果類」，但酪梨其實屬於「油脂類」，每一份酪梨就含40公克的油脂，且還富含不飽和脂肪、維生素A、E、多種礦物質及微量元素。
值得注意的是，林俐岑強調，「培根」大多人會認為是豆魚蛋肉類，不過，培根的油脂比例高達9成，所以屬於「油脂類」，且培根的油脂以「飽和脂肪」居多，攝取過多容易造成血脂異常等健康問題。（編輯：張志浩）
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