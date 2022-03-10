點外送0元爽吃？「暗黑手法」曝　客服認了：早不是秘密

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原來，是一名顧客在餐廳點了咖哩牛肉麵，結果在拿到餐之後，向外送平台客服反應「麵沒有鹹味」，導致店家被因出餐失誤理由，拿不到款項，氣得直接槓上客服人員表示「請問為何取消牛肉麵款項？客人拍幾張照片你們就能知道麵沒有鹹味？咖哩已經夠鹹了，麵還要鹹味是要洗胃嗎？這樣根本是詐欺餐點！如果看照片就能知道麵有沒有鹹味我就吃屎！」
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是漏洞啊.....店家辛苦了，遇到這種奧客真的很無奈」、「挺店家！我本身也是店家，上次有個客人說我們忘記放醬料， 他跟客服反應說我們遺漏餐點，要求全額退費，真的扯」、「我也遇過，我都確定出餐內容，跟我說餐點遺漏.........最後也是沒拿到錢，超缺德」、「我說實在台灣是最沒有資格擁有外送這項服務的，因為台灣太多人都很愛當奧客或耍老大，要吃自己出去買啦」、「真的有夠沒水準，這種事三天兩頭在發生」。
而對於這樣的狀況，《NOWnews》也實際訪問到某外送平台客服劉小姐，她向記者透露「其實這種事情早已是公開的秘密，很多人都愛鑽這種漏洞，因為是網路客服，所以常常死無對證，外送平台只能單方面接受申訴並且退款，奧客最常使用的套路就是『遺漏餐點』、『送錯餐點』這兩樣，客服也很無奈」不過，劉小姐也提到，如果過度頻繁餐點有誤，這也是不太可能，當發現惡意詐欺餐點時，帳號就會被停權不得使用，還請民眾不要心存僥倖！（編輯：張嘉哲）