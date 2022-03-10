我家牛排突然超夯？眾愣爆：根本沒人吃 復活真相尷尬了
回想數年前，牛排+buffet的新興風格餐廳崛起，例如「我家牛排」、「貴族世家」等等，但隨著獨立buffet的餐廳相繼開幕，精緻路線的餐點，反而讓牛排+buffet這樣的組合陷入困境，關掉不少店家。而近日，我家牛排聲量直線上升，讓人深感有復活的跡象，但就有網友不解的提問「我家牛排是真的復活喔？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 11:21:17
原PO在臉書社團「大胃王buffet餐廳優惠情報」貼文指出「最近一直聽到我家牛排很厲害有80道熟食什麼的，但我昨天經過我家旁邊的，門口根本就沒人在排隊啊？到底是哪裡厲害啦......是真的復活還是假的復活啦！我都傻眼了我，進去吃完之後無比空虛......」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的，基隆根本很少人」、「信義路過，門口根本沒人」、「內湖的根本沒這麼好啊，哪有復活」；不過也有內行老饕指出「ㄜ....你跑錯間，在夯的只有中和、南崁跟春日店.....」、「只有旗艦店才那麼好，一般店家沒有」、「中和、南崁才是有80道的，其他的沒有」、「要吃旗艦店才有喔....也不算復活啦，這幾間旗艦的夯很久了」。
事實上，最近大家熱烈討論「我家牛排」的主因在於，有網友朝聖我家牛排旗艦中和店，意外發現內部與先前吃過的我家牛排不同，提供多樣菜色，以及超豪華水果吧台能取用，高CP值引發熱烈迴響，但如果並非「旗艦店」的我家牛排，相對提供菜色大幅減少60%以上，才會形成一般門市客人並沒有旗艦店多，造成尷尬誤解的情況，不少網友也建議我家牛排可以將每間店都改為「旗艦店」規模，想必能打出自己的一片天。（編輯：張嘉哲）