水到底該怎麼喝？「正確方法」很多人不會：變美的關鍵
水對人體的重要眾所皆知，不過，你真的懂怎麼喝水嗎？營養師提醒，喝水不夠可能會傷害腎臟，並衍生一連串病痛，而每天最少該喝多少水，其實也能透過公式算出，若想擁有健康的身體和美麗的臉蛋，喝對水絕對相當重要。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 22:04:19
營養師陳心驊指出，腎臟是人體的淨水器，每天過濾170-190公升的液體，大部分都會回收進體內，只有大約1-2公升會透過尿液或流汗排出；腎臟也負責調解身體內水分和電解質的平衡，並將生理活動、代謝所產生的廢物排於尿中，這些功能都需要足夠的水分才能順利運作，但長時間不喝水，尿量減少，會增加尿液的毒素，引起腎結石、泌尿道感染，嚴重可能導致腎功能損傷。
值得注意的是，喝水不足容易引起「泌尿道結石」，尿液中的代謝物濃度過高，會形成結晶物質產生沈澱，進一步讓腎臟結石，結石若大於2cm可能阻塞輸尿管造成排尿疼痛，且「當人體感到口渴才去喝水的時，身體其實已處於1-2%脫水狀態」，嚴重脫水會降低血流進入腎臟進而增加腎衰竭的風險。
至於水到底怎麼喝？陳心驊則提到，最簡單的公式就是「自己的體重乘上30c.c」，就是人一天「最少要喝的量」，而每次拿起水杯時，大概喝200c.c即可（大約5大口），記得以少量多次的方式補充。
最後，陳心驊強調，足夠的水份除了維持腎臟及生理機能的運作，還可以幫助代謝，皮膚會變好，也可以增加飽足感，對於在減重的夥伴更是有幫助」。（編輯：張志浩）
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