65元紅燒肉「空虛慘照」曝光！汐止人悲嘆：要變天龍國了
物價飛漲的時代，便當店、自助餐價格成了民眾最熱議的話題。對此，有位住在汐止的民眾，就買了要價65塊的紅燒肉飯，結果只有小小的7片而已，讓當地人直呼，「我們越來越像天龍國了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 14:42:11
臉書社團「汐止集團」，有位網友好奇的PO出照片詢問，「這樣65合理嗎…汐止物價好像越來越誇張了」，可以從照片看到，原來他買了一份要價65元紅燒肉便當，怎料，盒子一打開只有7片小小的紅燒肉，顯得無比空虛和落寞。
當地人紛紛感嘆，「以前我不相信台灣有餓死人的地方，現在我相信有了」、「汐止越來越像天龍國了」、「你吃的是房租」、「汐止的東西只剩下便利商店能解決寂寞…」、「汐止真的很誇張，UE打開來逛逛 刷新你三觀」。
但也有人分享，「汐止東西本來就賣的夭壽貴，我都拒買，我臨可花時間去七堵或南港買」、「我覺得會變副天龍的，汐止有內科、南軟加持，在內湖、南港上班買不起就買汐止，先催升房價，再來花的起錢了，就催升物價…這價格只是開始」、「汐止的物價一直都不低」、「建議去中正市場米粉湯切紅燒肉吃，一份50還比較多」。（編輯：詹鎰睿）