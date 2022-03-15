冷凍水餃怎煮才內行？「正解」一堆人煮錯：難怪外皮全破
冷凍水餃因為具有便宜且方便的特性，加上口味多變，成為不少人冰箱內必囤的食品之一，往往下鍋煮沒幾分鐘，就能飽餐一頓，但你是真的懂煮水餃嗎？就有一名網友分享水餃下鍋烹煮時，應該要選對「下水餃的正確時機」，貼文一出，引發網友熱烈討論。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「通常我煮冷凍水餃的時候，都會先將水煮滾之後，才會把水餃從冰箱裡面拿出來丟進鍋裡，這樣感覺破皮的機會比較少，想問大家都是怎麼煮冷凍水餃的？」
貼文一出，網友紛紛回應「你煮錯囉！冷凍水餃是要冷水下鍋，皮才不會破」、「冷凍水餃是要冷水下才會最好吃！現包的就是熱水下去煮」、「冷水煮水餃，不要大滾維持中滾就不會破皮」、「可以不用加水，但是一定要在冷水時下冷凍水餃」、「冷水下鍋沒錯，如果中間能重複加兩三碗水，煮出來水餃漂亮又好吃喔」。
另外，也有內行網友透露「因為現包的水餃皮比較濕黏，如果丟進冷水的話麵糊會糊掉，口感不佳也容易破掉，所以要熱水丟讓他快速定型；而冷凍水餃因為外皮比較堅硬，要先冷水丟進煮，丟進熱水肉餡會先熟，但皮不熟，口感吃起來並不好喔，而且內餡太熟就會直接衝破外皮，煮出來的水餃也就不漂亮了」。（編輯：張嘉哲）