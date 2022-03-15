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特企／「Windows」戀愛告白11式　運用科技成功表達心意

▲Windows 11攜手《我吃了那男孩一整年的早餐》電影打造經典教室場景，將科技力與浪漫力完美結合。（圖／品牌提供）
▲Windows 11攜手《我吃了那男孩一整年的早餐》電影打造經典教室場景，將科技力與浪漫力完美結合。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-15 16:28:03

3月14日剛過，你告白了沒？春天是浪漫的季節，乍暖還寒的白色情人節最適合告白脫單。Windows 11新世代電腦即日起至3月27日與《我吃了那男孩一整年的早餐》電影合作，於信義威秀一樓大廳打造「Windows戀愛告白11式」告白教室，要教你運用科技，成功表達心意，還能得到電影票，讓你能與所愛更近一步。

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《我吃了那男孩一整年的早餐》自上映以來票房持續看漲，目前已累積7000萬票房。電影中純愛式的告白，不論現在仍是情竇初開的學生嚮往能感受告白中的酸甜苦辣，或是已是上班族的你我，彷彿也回到青澀年華，回憶當時勇敢追愛的時光，給也想告白的影迷信心與勇氣，堪稱今年最佳約會電影。Windows 11攜手《我吃了那男孩一整年的早餐》電影打造經典教室場景，將科技力與浪漫力完美結合，運用Windows11與Microsoft 365全新升級功能，發展為戀愛告白11式，不管在真世界還是元宇宙，為你助攻在情人節順利脫單。

活動期間只要帶著你所愛的人一起到「Windows戀愛告白11式」告白教室，使用升級版Microsoft 365完成告白拍貼，並將照片分享至現場告白牆，就能立即兌換《我吃了那男孩一整年的早餐》電影票二張，讓你甜蜜蜜攜手共享二人時光。

即日起至4/15凡購買Windows 11新世代電腦，登錄發票，即可獲得Windows 11客製告白巧克力一盒，幫你說出想說的情話，送完為止。同時加購Microsoft 365，除了額外獲得三個月訂閱外，還有機會抽中茹絲葵浪漫情人餐(價值NT$5,200)，共3名，「工作生活家」官方粉絲團將於4/20公布茹絲葵浪漫情人餐中獎名單。

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