高級牛排霸主是誰？「它」輾壓全場 老饕服了：絕對回訪
近年來除了平價牛排店興起，也有老饕特別喜愛高級牛排的頂尖口感。對此，就有女網友列出多間高級牛排餐廳，好奇詢問「大家比較推薦哪間？是會想要再訪的？」而引起鄉民們分享心目中的NO.1。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己從來沒吃過高級牛排，近日想趁著特殊節日時享用一次，隨後她列出「1. 168 Prime、2. 教父、3. 茹絲葵、4. 勞瑞斯、5. A Cut」五種選項，好奇詢問「大家比較推薦哪間？是會想要再訪的？」
問題一曝光，就引來鄉民們紛紛推薦，「3第一次會很驚豔」、「這全部都回訪過」、「建議都吃+1，高級餐廳真的去了會很喜歡一直想去，還可以比較一下差異」、「4吃過，服務品質食物各方面都很不錯」、「目前會回頭的只有1」、「都吃過，125會想再回訪」。
綜觀所有留言，其中則以「A Cut」被最多老饕喜愛，「全都吃過，比較推5」、「5可以吃看看～其他普普」、「全吃過，只推5」、「5，好想再去吃，但沒錢」、「5是唯一會繼續回去吃的」、「整體會建議先去5，拿它做個標準」。
此外，也有行家推薦名單中沒有的愛店，直言「吃過234，但有回訪數次的是沾美跟特香齋這種老牌牛排店」、「推沾美。再便宜一點好聊天的推傑克」、「BBQ house就很好吃了，藍佐牛排」、「我比較推My house還有Yesmaid跟Lubenton這三家」、「Robins也不錯」。（編輯：陳雅雲）