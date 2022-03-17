麥當勞糖醋醬藏暗語！員工認「酸度有5種」 內行曝真相
麥當勞的糖醋醬受到民眾的喜愛，先前缺貨更是引來饕客哭喊「沒有去麥當勞的動力了」，而近日，糖醋醬已經恢復正常供應，就有民眾發現糖醋醬左下方藏有編號，網路上更曾有員工出面分享，「編號1至5」代表不同等級的酸度，但內行人則認為，該產品左下編碼應該只是產線的差異。
根據《NOWnews》過去報導，曾長期在麥當勞工作的YouTuber「Tung En 瞳恩」，在影片中分享過麥當勞10個冷知識，其中就包括麥克雞塊的糖醋醬有分5種口味，按照酸甜程度排序為1～5號，號碼就標示在糖醋醬的封膜上。但瞳恩表示，不太記得哪個數字代表比較酸，且新的糖醋醬不確定是否仍按照這個分類。
有網友就在《爆廢公社》發起糖醋醬口味討論，「聽說麥當勞醣醋醬有1～5號，是酸跟甜的差別，是真的嗎？」並表示自己實際比較過後，卻覺得沒有太大的區別。
對糖醋醬相當有研究的網友則解答，「數字只是出產產線不是酸甜的分號，目前糖醋醬最元老的是美國製的，再來還有韓國跟馬來西亞，個人覺得韓國跟馬來西亞的有一股中藥味，但除了美國的製的糖醋醬，硬要選一個的話我覺得馬來西亞製比較好吃」、「之前有前員工出來說味道不同，但後來證實就只是產線不同而已並沒有差別」、「真的只是生產線機器排進箱子的編號」。
網友實測後認為，「我是不知道號碼啦，可是偏黑的糖醋醬真的比較不好吃，淺色的比較好吃」、「吃起來都不一樣」、「美國製3S我最愛」。（編輯：鍾怡婷）