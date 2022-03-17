酒吧調酒怎點才內行？「經典神物」秒知店家功力：差很多

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而原PO自認是「Mojito」，「因為製作過程滿繁瑣的，各種元素要拿捏得很精準才會好喝」；但朋友則認為是「長島冰茶」，「雖然每家酒吧都一定有長島，但要把酒精濃度隱藏起來，酸甜的比例又剛好，其實也沒幾家酒吧做得到」，因此他也好奇在文末發問「不知道大家有沒有想過這個問題，或是各位去酒吧有哪些調酒，是你一定會點的勒」？
貼文一出，經典神物「長島冰茶」是最多網友認為可以秒知店家功力的調酒，「我也覺得是長島，好喝難喝天壤之別還有濃度也是」、「我也覺得是長島，順口跟酒精濃度的比例，各間差很多，很懶得想要點什麼的時候就會點長島，長島先好喝了就可以嚐鮮」、「我也覺得是long Island～ 喝過很多家就會發現差異滿明顯的，必點的是Sex on the beach和Cosmopolitan」、「長島+1，有喝過一杯倒的，也有喝過喝到飽的那種店，酒精濃度就差很多」、「長島or馬丁尼」、「長島+1，第一杯一定長島試看看這間酒吧濃度在哪口感怎麼樣 （大概都喝3.4杯以上）」。
不過，也有網友表示，「Gin Fizz 最考驗調酒師基本功，因為包含酸甜比、搖盪手法、氣泡水調合比例、直調技術和杯子上有沒有用心之類的」、「我都選martini，看看喝起來順不順」、「Ramos Gin Fizz」、「必點的是Sex on the beach和Cosmopolitan」、「側車！ 泡泡要綿密不容易消失還有味道要滑順，這很吃調酒師功力」、「negroni，negroni不好喝這間就不用喝了」。（編輯：郭佩蓉）
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