COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

酒吧調酒怎點才內行？「經典神物」秒知店家功力：差很多

▲酒吧數量眾多，該怎麼選才知道酒吧好壞？就有網友表示，到酒吧點這杯「經典調酒」，就能知店家的功力。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲酒吧數量眾多，該怎麼選才知道酒吧好壞？就有網友表示，到酒吧點這杯「經典調酒」，就能知店家的功力。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 13:38:06

許多上班族下班、休假時會揪三五好友一起到酒吧小酌，不過酒吧數量眾多，該怎麼選才知道酒吧好壞？就有網友表示，到酒吧點這杯「經典調酒」，就能知店家的功力，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在社群平台《Dcard》上以「酒吧好壞喝哪杯會知道」為題發文，表示最近跟朋友去喝酒時在討論這個問題，因為像是很多人會說到鹹酥雞攤點甜不辣，就能知道老闆會不會炸一樣，「我們都覺得應該也有一種調酒，是一喝就知道酒吧好不好，或是酒保會不會調的」。

而原PO自認是「Mojito」，「因為製作過程滿繁瑣的，各種元素要拿捏得很精準才會好喝」；但朋友則認為是「長島冰茶」，「雖然每家酒吧都一定有長島，但要把酒精濃度隱藏起來，酸甜的比例又剛好，其實也沒幾家酒吧做得到」，因此他也好奇在文末發問「不知道大家有沒有想過這個問題，或是各位去酒吧有哪些調酒，是你一定會點的勒」？

▲酒吧數量眾多，該怎麼選才知道酒吧好壞？就有網友表示，到酒吧點這杯「經典調酒」，就能知店家的功力。（示意圖／取自unsplash）
▲酒吧數量眾多，該怎麼選才知道酒吧好壞？就有網友表示，到酒吧點這杯「經典調酒」，就能知店家的功力。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，經典神物「長島冰茶」是最多網友認為可以秒知店家功力的調酒，「我也覺得是長島，好喝難喝天壤之別還有濃度也是」、「我也覺得是長島，順口跟酒精濃度的比例，各間差很多，很懶得想要點什麼的時候就會點長島，長島先好喝了就可以嚐鮮」、「我也覺得是long Island～ 喝過很多家就會發現差異滿明顯的，必點的是Sex on the beach和Cosmopolitan」、「長島+1，有喝過一杯倒的，也有喝過喝到飽的那種店，酒精濃度就差很多」、「長島or馬丁尼」、「長島+1，第一杯一定長島試看看這間酒吧濃度在哪口感怎麼樣 （大概都喝3.4杯以上）」。

不過，也有網友表示，「Gin Fizz 最考驗調酒師基本功，因為包含酸甜比、搖盪手法、氣泡水調合比例、直調技術和杯子上有沒有用心之類的」、「我都選martini，看看喝起來順不順」、「Ramos Gin Fizz」、「必點的是Sex on the beach和Cosmopolitan」、「側車！ 泡泡要綿密不容易消失還有味道要滑順，這很吃調酒師功力」、「negroni，negroni不好喝這間就不用喝了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

台灣冷凍水餃霸主是？老饕推爆「3牌」沒對手：狂回購

國外益智節目驚見「台灣人倒垃圾」超難考題！參賽者臉綠

小孩學什麼才藝最值得？爸媽全喊「這項」：便宜還能保命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
78.88%21.12%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀