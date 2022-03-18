我家牛排點啥最專業？她曝「隱藏本體」被讚爆：越吃越爽
我家牛排為台灣老字號的連鎖牛排店，主打用便宜價格就能享受排餐的美味，而有位網友分享近期前往新北中和店的我家牛排，目光被玲瑯滿目的自助吧給吸引，分享至網路後引起眾人迴響，直呼「真是被牛排耽誤的自助吧店！」
原PO於臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文，表示近期聽聞新北中和區的我家牛排的自助吧出現草莓，於是與姐姐手刀衝去光顧，可惜當天並沒有看到原本的目標，可是其自助吧非常強大，水果種類目不暇接外，熟食更為豐富，清蒸魚下巴、炒高麗菜、糖醋排骨、炸豆腐、炸雞翅和酸辣湯餃應有盡有，炸物選擇也多達10種。
排餐部分原PO選擇牛排與豬排，認為口味普通，口感也與價位相符，而自助吧熟食稱不上好吃，但整體不錯，而水果的部分則打破她的預想，挑的幾樣都甜美多汁，故她認為我家牛排的主角不是排餐，而是種類品項豐富的自助吧，並推薦可單點自助吧，價位為$299+10%。
曾去過我家牛排消費的民眾回覆「被牛排耽誤的自助吧店」、「全台CP值最高的吃到飽了！！」、「我都是在台北吃我家，其實可吃的東西已經很多，在新北那麼澎湃是無法想像！」、「水果區好強大喔！！」、「炸雞炸雞塊炸豆腐最好吃 」、「吃水果就值回票價了」。
關於原PO原本鎖定的草莓，部分人表示在店內沒有看到，網友表示原因為「它的草莓沒放整盤，一碗碗裝，一出來就被搶空」、「最近他們家確實有草莓，只是限量用小盤子裝，一擺上來就被搶食光」，原PO也回應「草莓好像隨機，外場服務人員應該是不太知道廚房裡有什麼」。 （編輯：李惠婷）