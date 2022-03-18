脫光光摸下體騎車逛大街　楊梅遛鳥俠下場曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢警調查，54歲的羅姓男子，去年3月28日上午11時31分許，全身未穿著衣服騎車外出，行經楊梅區某路段上邊騎邊撫摸下體，有女住戶發現後打電話報警，楊梅警方據報後到場抓人移送桃檢偵辦；檢方複訊時，羅坦承犯不諱，檢察官偵結依妨害風化罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。
桃園地院法官審理時，羅姓男子坦承在供公眾往來之道路上騎車，裸露生殖器並以手撫摸之等猥褻行為，辯稱生活壓力使然；大法官認為羅之行為顯有供人觀覽之意圖，意圖刺激或滿足性慾，客觀上足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性道德感情，有礙於社會風化，依現今社會之一般通念，自屬於猥褻之行為。
法官審酌，被告所為已觸犯刑法第234條第1項公然猥褻罪，為滿足一己私慾，竟於不特定人得共見共聞之道路上，公然裸露性器官，破壞社會秩序與善良風俗，造成他人驚嚇及厭惡感，惟念事後坦承犯行度，審結依公然猥褻罪判處拘役20天，如易科罰金以每天1千元折算1日，還可上訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110