孩子總是睡不安穩　成因策略大解析

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發生在深睡期階段突發性的覺醒，往往伴隨驚慌失措般的尖叫、強烈的恐懼和自主覺醒的行為反應。孩子同樣對他人的安撫或呼喚沒有反應，醒來後的意識也是混亂、缺乏定向感，不記得曾發生過什麼事，少有夢境的描述，頂多是片段或單一影像的記憶描述。一般來說，夜驚發生在入睡後的前1.5-3小時，18個月幼童的盛行率約36.9％，30個月大則約19.7%。
【夢遊】
同樣發生在深睡期的覺醒，包含從床上起身、離床遊蕩、奔跑，甚至某些罕見案例會伴隨躁動、打鬥或暴力行為。在夢遊當下，孩子本身往往面無表情，且因發生在深睡期，所以對他人的問話或呼喚缺乏反應、也很難被叫醒，即便費力將其喚醒，也多顯得茫然、意識不清，對先前所作出的行為舉動幾近沒有記憶。
【夢靨】俗稱作噩夢
主要發生在快速動眼階段睡眠（作夢期），因此較常發生在後半夜的睡眠。個體在經歷夢靨後常會被驚醒、描述夢境很真實，包含許多負向情緒（如害怕、驚恐、生氣、或憤怒）。因為夢境所隱含的情緒往往相當強烈，對其再入睡往往造成莫大的干擾，且易造成個體明顯的心理困擾。
為何會出現夜驚及夢遊呢？在孩童階段，夜驚與夢遊屬正常的發展歷程，除非造成父母或其他重要生活面向的干擾，才需積極介入。
由於該症狀是發生在深睡期，所以當孩童放假時因為出遊返鄉作息紊亂、缺少午睡、或是玩樂時間太過亢奮，都容易提升夜間深睡期的量與品質，讓夜驚與夢遊更易被誘發出來。因此，老一輩總是說”麥一直朗嬰仔，囝仔著驚A罵罵號”，其實是孩童太累造成的喔！
此外，年齡漸長後，這兩類症狀應該會逐漸消失，但若青少年仍有夢遊或夜驚的情形，除了睡眠剝奪、作息不規律外，還須注意是否心理壓力過大所致。
如何處理夜驚及夢遊呢？處理方式最重要的是減少誘發因子以及症狀出現時孩子的安全防護:
正確認識孩童該年齡階段應有之充足睡眠量，避免不當地睡眠剝奪與紊亂作息觀察孩童白天的行為表現，了解是否有其他壓力相關症狀，並協助其指認和消除壓力源。
確認孩子睡眠環境與起床夢遊週遭環境的安全防護，避免因為激烈的肢體動作或是下床漫遊造成身體的受傷。
倘若排除上述誘發因子後，症狀仍舊持續，那可能就須考慮採用定時喚醒的策略來減緩症狀干擾。它的做法是需先1-2週記錄孩子的睡眠作息時間與症狀發生的時間點，在釐清症狀較易發生的時間點後，在發作時間點前的20-30分鐘，輕拍或是發出細微聲響來稍為吵醒孩童，通常只要孩子有移動、翻身等輕微覺醒即可，其目的主要在讓孩子不要睡得那麼深層，即可避免該症狀的出現。
為何會出現作惡夢？作噩夢較常見於經驗急性壓力(acute stress disorder)後，有時也會在壓力發生後1個月或更久之後(posttraumatic stress disorder)才出現。
對孩童來說，假期間放鞭炮嚇到、跟家人一起看驚悚的電影或電視情節，都可能誘發其半夜出現作噩夢的情形，但若只是過渡現象就毋須太過在意，較棘手的是孩子可能會因為擔心再次經驗夢境場景而難在入眠、甚至是拒絕上床睡覺。
此外，作息紊亂或睡眠不足也會造成快速動眼階段睡眠（作夢期）的剝奪，造成日後補眠時的作夢期代償性增加，有時也容易提高作噩夢的機率。
如何處理作惡夢呢？減少睡前不適當的刺激，幫助孩子移除壓力源，減緩焦慮，給予足夠的安全感，才能減少其情緒負擔與噩夢的產生。
夢境再造，讓孩子試著用口語或是繪畫的型式來說明夢境內容，由家長引導其編撰正向的夢境內容與結局，讓孩子能夠擺脫負向與恐懼經驗，降低對於睡眠的恐懼感，才有利於其再入眠。
（文／台北醫學大學附設醫院睡眠中心 詹雅雯臨床心理師）
文章來源：【睡眠障礙】【兒童睡眠】兒童常見之睡眠異常：夜驚、夢遊，以及夢靨／作惡夢
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53115
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