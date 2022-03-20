預立醫療DNR、AD哪裡不同？　專家一次詳釋

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高雄市立聯合醫院ACP團隊表示，很多人可能經歷過或聽說過，當家屬必須為躺在病榻上的親人做醫療決策時，是十分痛苦的，往後甚至陷入自責的情緒裡，即便和生病的親人再親近，生死議題沒有經過細膩的討論，家人也永遠不會知道當事人是怎麼想的。
病人自主權利法 依病人意願為主
2019年1月6日病人自主權利法終於上路了，病主法是台灣第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法。根據病主法規定，具完全行為能力的意願人（20歲以上或已婚）可以透過預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）的程序，與親友和醫療機構討論、溝通自己的善終意願，並簽署預立醫療決定（Advance Decision, AD）。
預立醫療的決定 面對自己的死亡
許多民眾對於「預立醫療決定（AD）」與「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）」之間有何不同十分疑惑，高雄市立聯合醫院ACP團隊說明，DNR（預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書）只保障末期病人，可以不用接受無效的維生醫療，但AD範圍更廣，除了保障末期病人，還擴大到不可逆轉的昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的重症，且拒絕醫療的範圍，也包括可以不接受輸血、抗生素、鼻胃管灌食等延命措施，範圍更廣，因此建議簽過DNR的人還是要簽AD。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53112
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