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就在今天！專家曝春分「養生妙方與禁忌」：還能開運

▲春分到來，命理專家提醒六大養生妙方與禁忌，幫助大家開運迎接正能量。（示意圖／取自pixabay）
▲春分到來，命理專家提醒六大養生妙方與禁忌，幫助大家開運迎接正能量。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-20 11:51:28

「春分」是一年當中，春天的中分點，這天因為陽光直射赤道，晝夜長短平均，此後會逐漸轉變成晝長夜短的夏季，因此春分時節的氣候總是忽冷忽熱，容易讓人不小心就生病了。而今年的春分正好落在今（20）日的23：29分，命理專家楊登嵙老師就以食衣住行育樂分享春分的開運養生與禁忌，幫助大家迎來正能量。

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1. 食：

多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能。可以多吃韭菜等等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣。適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。注意養肝，協調肝的陰陽平衡。多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎。還可以泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。但最好不要喝酒，因為春季易傷肝，建議減少飲酒。禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。
 

▲命理專家提醒，喝適量的菊花茶能清除肝熱，而枸杞還能補肝益腎。（示意圖／取自pixabay）
▲命理專家提醒，喝適量的菊花茶能清除肝熱，而枸杞還能補肝益腎。（示意圖／取自pixabay）
2. 衣：

溫度變化比較大，溫差也大，早晚比較冷，中午相對比較熱。如果過早脫掉冬裝，穿上春裝，容易受到溫度冷熱變化的影響，會發生一些感冒、關節炎或者氣管炎等疾病。因此，春分時節，要隨時了解氣溫變化情況，根據溫度變化，靈活增減衣物。

3. 住：

選擇在上午8時左右開窗，這時候，一般氣溫比較回溫，空氣品質也比較好，是開窗通風的好時機。另外，在午睡以後，可以適當開窗通風，保持室內空氣清新。

4. 行：

春分前後，萬物復甦，是花草樹木生長萌芽期，這時人體血液也正處於旺盛時期，而且激素水平也處於相對高峰期。風木剋脾土，容易出現腹痛腹瀉。而且風多風大，也容易感冒流鼻涕、咳嗽。因此，風多風大時，避免到戶外受風，以免造成腹痛。此時，易發生非感染性疾病，如高血壓、過敏性疾病等。

5. 育：

伸伸懶腰通經絡，深呼吸，趕走疲倦，運動宜緩，微出汗，春遊慢跑去登山。

6. 樂：

養肝為先，戒怒鬱，樂觀開朗想開點。（編輯：陳珮瑜）


【本文獲《命理專家楊登嵙》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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