躲《華燈》全民緝兇！鳳小岳「裝傻半年」 終於如釋重負
以華麗日式條通酒店文化作為背景的《華燈初上》，集結各大明星飆演技詮釋不斷翻轉的懸疑劇情，引來全民緝兇熱潮！苦等兩個多月終於等到第3季，播出首日因劇中「國民渣男」角色受到注目的鳳小岳，正好於COACH重新開幕的新光三越台中店亮相，免不了受到「爆雷」關心，他無奈苦笑，表示早就知道誰是兇手，揭露心聲「這半年來我都在裝不知道啊」，如釋重負地說第3季上映後真的很開心，因為「這件事終於可以move on」，不用再面對大家追問，令現場莞爾。一同為開幕站台的曾之喬直說自己今天特別「難相處」，有一直打壓鳳小岳的感覺；還分享「適當的憤怒」很迷人的見解，是否為大家追劇的心情埋下伏筆？
鳳小岳戲裡飾演周旋於2大媽媽桑的多情才子，從《華燈初上》一開播便備受注目，面對第3季讓大家苦等，他溫柔地表示「讓大家等這麼久我也很不好意思」，很感激大家都這麼支持這部戲，有這麼多討論度，希望日後台劇也都可以有這麼好的成績。知道大家會狂飆趕進度，鳳小岳調皮地說「還好是週末」上架，更貼心提醒大家追劇之餘記得多喝水。
直說因為看太多戲、也演很多戲，鳳小岳直言自己不擔心被爆雷，「比較在乎戲的細節；演員的表演、怎麼處理情感等」。他總算卸下心防表示，《華燈》其實是前年拍的了，「我早就知道誰是兇手」，笑瞇一雙電眼、苦笑著說「這半年來我都在裝不知道啊」，感覺得出來如釋重負的他，直說第3季上映後真的很開心，因為「這件事終於可以move on」，鬆口氣不用再面對大家的追問，令現場莞爾。
同樣出席COACH新光三越台中店重新開幕活動的曾之喬，身穿有著造型蓬袖的有機棉格紋連身裙，開門見山地說自己今天比較難相處，「小岳都會一直被我打到」，透露近期很關注帶點「調皮」性格的單品，一直也都很喜歡肩部有特殊巧思的設計。
迎接春夏季節來臨，曾之喬反而蠻建議大家不要被所謂的「春夏顏色」給綁架，她比較傾向於聚焦在自己，譬如最近自己在整理情緒狀態，就愛穿灰色來呼應心情；甚至表示「適當的憤怒」很迷人，像她也很欣賞紅色和橘色，「這樣有點壓迫感的顏色」穿搭也很好。不過馬上一針見血地表示「把身材練好最重要」。
總算一掃懷才不遇苦悶感的劇中角色，鳳小岳語帶興奮地說，感覺台灣的陽光是很直接的明亮感，自已蠻愛穿亮色系服裝，「人也會比較開心」，看中COACH近期比較潮流街頭感的設計，喜歡上亮橘色的風衣搭經典轉釦、錯視感設計的後背包與好走的軍靴等單品。
全新改裝移至3樓的COACH新光三越台中店，以摩登概念基礎為延伸，一整面由LED螢幕磚拼接成的大型動態牆面，搭配簡約店裝設計細節，凸顯更具當代感的面貌。店內提供最齊全的男女秀款服裝，並設有COACH Creative客製化服務專區。
執行創意總監Stuart Vevers以當代視角顛覆傳統風格打造春季系列，將錯視畫2D擬真手法、取自油畫的優雅用色、詮釋早期歐洲皇室貴族才能使用的千鳥格紋、正反織法呈現立體層次效果的Signature C等設計，結合成充滿實用性質的美式風格。