COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

躲《華燈》全民緝兇！鳳小岳「裝傻半年」　終於如釋重負

▲全民苦等緝兇的《華燈初上》第3季總算上架，飾演劇中「國民渣男」的鳳小岳，正好於COACH重新開幕的新光三越台中店亮相，他苦笑表示早就知道誰是兇手：「這半年來我都在裝不知道啊！」（圖／記者蕭涵云攝）
▲全民苦等緝兇的《華燈初上》第3季總算上架，飾演劇中「國民渣男」的鳳小岳，正好於COACH重新開幕的新光三越台中店亮相，他苦笑表示早就知道誰是兇手：「這半年來我都在裝不知道啊！」（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台中報導

2022-03-20 14:09:31

以華麗日式條通酒店文化作為背景的《華燈初上》，集結各大明星飆演技詮釋不斷翻轉的懸疑劇情，引來全民緝兇熱潮！苦等兩個多月終於等到第3季，播出首日因劇中「國民渣男」角色受到注目的鳳小岳，正好於COACH重新開幕的新光三越台中店亮相，免不了受到「爆雷」關心，他無奈苦笑，表示早就知道誰是兇手，揭露心聲「這半年來我都在裝不知道啊」，如釋重負地說第3季上映後真的很開心，因為「這件事終於可以move on」，不用再面對大家追問，令現場莞爾。一同為開幕站台的曾之喬直說自己今天特別「難相處」，有一直打壓鳳小岳的感覺；還分享「適當的憤怒」很迷人的見解，是否為大家追劇的心情埋下伏筆？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲聽聞《華燈初上》劇迷打算請假好好緝兇，鳳小岳調皮地說「還好是週末」，還提醒大家追劇記得多喝水。（圖／記者蕭涵云攝）
▲聽聞《華燈初上》劇迷打算請假好好緝兇，鳳小岳調皮地說「還好是週末」，還提醒大家追劇記得多喝水。（圖／記者蕭涵云攝）
鳳小岳戲裡飾演周旋於2大媽媽桑的多情才子，從《華燈初上》一開播便備受注目，面對第3季讓大家苦等，他溫柔地表示「讓大家等這麼久我也很不好意思」，很感激大家都這麼支持這部戲，有這麼多討論度，希望日後台劇也都可以有這麼好的成績。知道大家會狂飆趕進度，鳳小岳調皮地說「還好是週末」上架，更貼心提醒大家追劇之餘記得多喝水。

▲品牌好友曾之喬與鳳小岳一同出席COACH新光三越台中店開幕活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲品牌好友曾之喬與鳳小岳一同出席COACH新光三越台中店開幕活動。（圖／記者蕭涵云攝）
直說因為看太多戲、也演很多戲，鳳小岳直言自己不擔心被爆雷，「比較在乎戲的細節；演員的表演、怎麼處理情感等」。他總算卸下心防表示，《華燈》其實是前年拍的了，「我早就知道誰是兇手」，笑瞇一雙電眼、苦笑著說「這半年來我都在裝不知道啊」，感覺得出來如釋重負的他，直說第3季上映後真的很開心，因為「這件事終於可以move on」，鬆口氣不用再面對大家的追問，令現場莞爾。

同樣出席COACH新光三越台中店重新開幕活動的曾之喬，身穿有著造型蓬袖的有機棉格紋連身裙，開門見山地說自己今天比較難相處，「小岳都會一直被我打到」，透露近期很關注帶點「調皮」性格的單品，一直也都很喜歡肩部有特殊巧思的設計。

▲曾之喬穿上「調皮」肩部設計的洋裝，分享穿搭見解。（圖／記者蕭涵云攝）
▲曾之喬穿上「調皮」肩部設計的洋裝，分享穿搭見解。（圖／記者蕭涵云攝）
▲曾之喬手上提的Cashin Carry 22托特手袋，取自80年代貴婦包上經典的口金設計，每一層都可以打開具收納功能。（圖／記者蕭涵云攝）
▲曾之喬手上提的Cashin Carry 22托特手袋，取自80年代貴婦包上經典的口金設計，每一層都可以打開具收納功能。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲出自品牌首任設計總監Bonnie Cashin之手，搶眼的格紋和相互交錯的千鳥格紋，成為現任創意總監Stuart Vevers春季設計的主要元素。（圖／COACH提供）
▲出自品牌首任設計總監Bonnie Cashin之手，搶眼的格紋和相互交錯的千鳥格紋，成為現任創意總監Stuart Vevers春季設計的主要元素。（圖／COACH提供）
迎接春夏季節來臨，曾之喬反而蠻建議大家不要被所謂的「春夏顏色」給綁架，她比較傾向於聚焦在自己，譬如最近自己在整理情緒狀態，就愛穿灰色來呼應心情；甚至表示「適當的憤怒」很迷人，像她也很欣賞紅色和橘色，「這樣有點壓迫感的顏色」穿搭也很好。不過馬上一針見血地表示「把身材練好最重要」。

總算一掃懷才不遇苦悶感的劇中角色，鳳小岳語帶興奮地說，感覺台灣的陽光是很直接的明亮感，自已蠻愛穿亮色系服裝，「人也會比較開心」，看中COACH近期比較潮流街頭感的設計，喜歡上亮橘色的風衣搭經典轉釦、錯視感設計的後背包與好走的軍靴等單品。

▲一整面由LED螢幕磚拼接成的大型動態牆面，成為COACH新光三越台中店摩登店裝的視覺焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一整面由LED螢幕磚拼接成的大型動態牆面，成為COACH新光三越台中店摩登店裝的視覺焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲配件色彩取材自油畫，清澈溫柔的開心果綠、繽紛喜悅的牽牛花粉，是本季亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲配件色彩取材自油畫，清澈溫柔的開心果綠、繽紛喜悅的牽牛花粉，是本季亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本季重點錯視畫技法，運用網版印刷和針織方式實現在服裝上，手袋則以壓印技巧實現立體感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本季重點錯視畫技法，運用網版印刷和針織方式實現在服裝上，手袋則以壓印技巧實現立體感。（圖／記者蕭涵云攝）
全新改裝移至3樓的COACH新光三越台中店，以摩登概念基礎為延伸，一整面由LED螢幕磚拼接成的大型動態牆面，搭配簡約店裝設計細節，凸顯更具當代感的面貌。店內提供最齊全的男女秀款服裝，並設有COACH Creative客製化服務專區。

▲COACH新光三越台中店 COACH Creative客製化服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COACH新光三越台中店 COACH Creative客製化服務。（圖／記者蕭涵云攝）
執行創意總監Stuart Vevers以當代視角顛覆傳統風格打造春季系列，將錯視畫2D擬真手法、取自油畫的優雅用色、詮釋早期歐洲皇室貴族才能使用的千鳥格紋、正反織法呈現立體層次效果的Signature C等設計，結合成充滿實用性質的美式風格。

▲店內擁有完整男裝區域，從服裝到配件貫穿千鳥格紋、錯視畫、頹廢搖滾與丹寧主軸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內擁有完整男裝區域，從服裝到配件貫穿千鳥格紋、錯視畫、頹廢搖滾與丹寧主軸。（圖／記者蕭涵云攝）

清明連假六福村全部學童票省300！「這年紀」更爽免費玩

foodpanda、Uber Eats年訂閱誰划算？內行靠「這點」賺翻

國旅券用完沒？旅遊平台直接加碼翻5倍　還能免費喝咖啡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.8%19.2%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀