熊仔身穿太空裝吊掛7小時　拍MV到體力透支

饒舌鬼才熊仔睽違三年即將推出全新創作專輯，今（3/22）再推出與靈魂女聲9m88合作、充滿跨時空復古感的單曲〈星座學家〉，以男女大不同的角度來剖析星座議題。〈星座學家〉的MV延續歌曲主題，完美詮釋理工直男與占星女友的浪漫衝突，由熊仔和9m88親自上陣演出這對男女朋友，MV描述女生沉迷於星座學中，開始想改變男方的穿著打扮，甚至改變家中的擺設，原本默默忍受的男友終於忍無可忍，決定半夜乘著太空船，去將影響一切的星星炸毀，擺脫任女友宰割的痛苦。而為了呈現MV的奇幻場景需要大量後製，熊仔和9m88必須在綠幕前憑空想像太空場景，相當考驗演技，熊仔也為了這支MV中首次挑戰吊鋼絲上陣，同時需要穿著厚重的太空裝，連拍將近7小時，拍到衣服全濕，幾乎耗盡體力，才終於完成這支既詼諧又奇幻的MV〈星座學家〉。熊仔與9m88合唱的全新單曲〈星座學家〉，3/22各大數位平台全面上架，MV同日晚間8點，官方YouTube上線。
熊仔與9m88合作全新單曲〈星座學家〉，並攜手在MV中飾演一對情侶，9m88是對星座十分著迷的占星女友，熊仔則是個性木訥、目標是飛向宇宙的鋼鐵直男男友，當9m88嚴格遵循星座指引，企圖改變男友的一切之際，熊仔決定搭乘太空船，飛向掌管星座的星球本體，將之摧毀，結束長久以來的噩夢，擺脫占星學的追殺。私下不理解星座的熊仔直呼這個角色根本是為他量身打造，他完全本色出演，笑說：「完全不用演！」而其中一段劇情是飾演女友的9m88更改家中模型擺設的位置，讓熱愛模型、平時有許多模型收藏的熊仔完全感同身受，不能接受地說：「模型被動是很痛苦的事情，我會爆炸！」甚至說出模型上的亮光漆比女生的粉底還重要，是不能隨便被侵犯的。
此外，為了呈現熊仔飛向太空的畫面，他第一次穿上太空人裝備，原本對於飾演太空人十分期待的熊仔，在穿上厚重的裝備就汗流不止，不過他還必須穿著太空裝挑戰吊鋼絲，光是吊鋼絲的部分前後拍了近7小時，敬業的熊仔賣力演出，不停擺出導演要求的飛行動作，鏡頭前帥度爆表，但實際上他已拍到全身溼透，體力險些透支，加上當天拍攝近22小時，他從天未亮就出門到隔天凌晨5點收工，直呼完全是體力大考驗，幸好成果令人驚豔，一切辛苦都值得！而9m88則是需要一邊走上高達半層樓高的狹窄階梯，一邊想像一旁有極光和星星布滿四周，她坦承表情和鎮定但內心很驚慌，「因為階梯有點晃，真的有點可怕。」讓熊仔打趣說：「有點像坐大怒神的感覺。」（編輯：薛羽彤）