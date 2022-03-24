義大利麵比台式炒麵還貴？內行曝「最大差異」：要吃還嫌
台灣美食文化多元，更融合多國料理，轉變成濃濃的台式風格。近日，有網友PO文質疑，明明120元的台式海鮮炒麵，和180元起跳的海鮮義大利麵是同樣的東西，卻有這麼大的價差？意外燃起戰火。
網路論壇PTT，有網友PO文問卦「為啥義大利麵這麼貴？」他表示，「一樣一盤海鮮炒麵賣到120就會被罵，但是同樣的一盤海鮮義大利麵至少180起跳，不都一樣的東西嗎？除了義大利麵比較硬之外，為什麼會造成這麼大的價差？有卦嗎？」。
怎料，底下意外掀起戰火，不少人認為「講麵體的雲爆了，去超市一包幾十塊，可以煮五六盤的東西，根本在吃店租」、「義大利麵跟炒麵根本一樣的東西」、「台式義大利麵很便宜啊！青醬紅醬白醬加到變湯麵啊」、「台灣的義大利麵沒有好吃的，跟在義大利吃台灣滷肉飯一樣不對味了」。
大多人則反轟，「9成的人根本吃不出義大利麵的好壞」、「台產小麥本就少，杜蘭小麥粉倚靠進口，是比一般麵條便宜到哪去？光是麵條廠的雞蛋麵和一般麵價格都有差異，講別人雲，自己也先做點功課」、「你在世界各國，沒有一國會把所有餐點都用當地陽春麵便當價格賣」、「好賺就去開啊！開到整條街都是，價格就會降嘛，還嫌人家」。（編輯：詹鎰睿）