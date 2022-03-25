名家論壇》李兆立／「延長兵役」還是「選舉瘟疫」

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立法部門，民進黨團幹事長鄭運鵬指稱「相關民調失真」；行政部門，國防部長邱國正急忙澄清「沒有承諾年底前完成相關研議」。
咦，民意都挺成這樣了，面對延長兵役，蔡政府到底還在猶豫什麼？
第一個關鍵問題是，台灣到底需要多少兵力？
更具體的說，國防部明明每年都坦承「募兵成效不如預期」，為何又始終堅稱「常備及後備人力充足」？
需要多少兵，取決於台灣的國防戰略，從「不對稱作戰」到「防衛固守，重層嚇阻」，我們不只不知道到底需要多少兵力，甚至連這些文字是什麼意思都搞不清楚。
換句話說，絕大多數的國人其實不知道國軍打算如何防衛台灣，也不能追問多少兵力才夠，這些美國視為「戰略溝通」的公開資訊，卻被國防部視為最高機密，台灣人不准過問。
當大家不關心延長兵役和增加兵源，國防部就不用被問國防戰略的問題，當然更省事。
第二個關鍵問題是，一提到延長兵役，100%會有人追問「為何要大家去浪費生命？」和「國防改革到底改去哪裡了？」
是的，國防改革從2013年洪仲丘案後喊到現在，從馬政府橫跨到蔡政府，能拿出怎樣的成績單，始終是國防部難以回答的考題。
舉例來說，無效勤務和造假文化是長年以來最為人詬病的國軍弊端，蔡總統剛上任時也曾指出「油漆和除草不會讓國軍更好」。請問現在縮短成四個月的役期中，是否有效刪減了這些無效勤務，精實了訓練內容？
再舉一例，現行國軍「提槍快跑前進」的跑姿，其實源自於1920年代的槍枝設計，如今早就不符合現代裝備的需要，請問國防部何時要與時俱進呢？
當然，如果兵役不用延長，四個月當然比十二個月更容易撐過去，當需要當兵的人數和時間都減少，因國軍亂象所引起的質疑和抱怨，當然也會更少出現在台灣人的視線範圍。
但站在有效防衛的立場，在面對中國與日俱增的威脅，目前的兵役設計和訓練內容，真的有與時俱進，並且確實打造出能打的部隊嗎？
政府啟動延長兵役的計畫，不只能對國際釋出強烈的防衛決心，更能提高國防改革的社會關注，讓國軍能在更明確一致的防衛戰略下，改革成更有效訓練的國防體系。
換句話說，與其去擔心現在的兵役內容會讓準役男跳腳，進而提高失去這部分年輕選票的風險，政府更該抓緊時機，督促國軍加緊改革。
在俄烏戰爭激起「自己的國家自己守護」的黃金時刻，國防改革到底有沒有選舉考量，延長兵役就是最好的試金石。
●作者：李兆立／政治工作者
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