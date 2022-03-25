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佐藤健當縱火犯　《得不到保護的人》被凌虐「死相悽慘」

▲《那些得不到保護的人》佐藤健飾演剛出獄的縱火犯。（圖／鴻聯國際）
▲《那些得不到保護的人》佐藤健飾演剛出獄的縱火犯。（圖／鴻聯國際）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-25 18:00:00

日本電影《那些得不到保護的人》由佐藤健與阿部寬2位大咖攜手主演，故事描述在311大地震後，倖存者所遭遇的現實對待，引發了9年後的殺機，其他包含林遣都、清原果耶與倍賞美津子等演員同框飆戲，讓該片橫掃各大知名獎項。

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▲片中，阿部寛（上下圖右）跟林遣都（下圖左）一起辦案。（圖／鴻聯國際）
▲片中，阿部寬（上下圖右）跟林遣都（下圖左）一起辦案。（圖／鴻聯國際）
《那些得不到保護的人》改編自中山七里的同名小說，描述在311大地震發生後10年，仙台地區發生連續殺人事件，兩位官員被緊緊束縛且活活餓死，死相悽慘。這種彷彿在懲罰被害者的犯罪行為，立刻引起警方的高度重視。刑警笘篠誠一郎（阿部寬 飾）與蓮田智彥（林遣都 飾）從兩名被害者身上找出共同點，並鎖定剛出獄的縱火犯利根泰久（佐藤健 飾）。在笘篠試圖釐清真相的過程中，也結識保護一課的基層人員圓山幹子（清原果耶 飾），發掘出不為人知，更深不可測的黑暗。

《那些得不到保護的人》入圍了具有日本奧斯卡之稱的「日本學院電影獎」11項大獎，獲「藍絲帶獎」多項提名，並拿下2021年「報知映畫賞」最佳電影、「每日電影獎」最佳男主角、最佳女配角、「山路文子電影獎」最佳新人女演員、電影成就獎。其中飾演「官官」的清原果耶，一口氣拿下「山路文字電影」的新進女演員、「日刊體育電影大獎」女配角、「每日電影獎」女配角、「日本電影學院獎」女配角成績最為豐碩。《那些得不到保護的人》4月8日在台上映。

▲清原果耶飾演基層人員。（圖／鴻聯國際）
▲清原果耶飾演基層人員。（圖／鴻聯國際）

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