孫東寶遭封「有冷氣的夜市牛排」！菜單2字尷尬：誤會了
孫東寶牛排歷經被收購之後，在2015年以「台式牛排教父」之美譽復出平價牛排市場，深受不少老饕喜愛，不過其店內餐點以及口感也經常掀起討論。近日，就有網友討論「牛排教父孫東寶到底值不值得去試試看啊？」結果意外揭開孫東本的「菜單秘密」，引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「最近發現孫東寶宣傳車廣告打很大，雖然鄉民們都說孫東寶牛排教父名譽很大，但好像有點過譽，以前的我只吃夜市牛排，非常注重CP值，但最近不知道為什麼孫東寶越來越多，值得我去嘗試一次看看嗎？那要怎麼點才專業？」
貼文一出，網友紛紛回應「他就是有冷氣的夜市牛排啊」、「至少比夜市乾淨一點吧，應該啦」、「有冷氣的夜市牛排無誤」、「吃過一次，之後繼續吃夜市牛排」、「至少比較乾淨，還會開發票，我才不敢吃夜市牛排」、「就是有店面的夜市牛排啊，還可以啦」、「孫東寶的肉量屌打夜市牛排吧，只是口味差不多」、「我也覺得超像夜市牛排，就是有冷氣吹」。
不過，也有老饕出面回文「夜市牛排是組合肉，孫東寶是原肉欸」、「真的笑死，一堆人愛吃組合肉，還說人家原肉是夜市牛排，不懂吃就不要出來丟臉，菜單寫得很清楚了」、「有的非連鎖店$300大牛排還是組合肉，孫東寶的大牛排就直接是原肉」、「光是原肉跟衛生環境我就選孫東寶，以平價牛排心態去吃，不覺得難吃到哪」。（編輯：張嘉哲）