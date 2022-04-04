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消費調查近9成人傾向非現金支付　但1成5不信任金融資安

▲根據最新公布的「消費支付大調查」結果顯示，近9成消費者傾向以非現金支付，但也有1成5民眾仍不信任金融資安。（示意圖／取自unsplash）
▲根據最新公布的「消費支付大調查」結果顯示，近9成消費者傾向以非現金支付，但也有1成5民眾仍不信任金融資安。（示意圖／取自unsplash）

記者顏真真/台北報導

2022-04-04 10:00:00

新冠肺炎疫情加速行動支付使用，根據Money101最新「2022消費者支付調查」結果顯示，有近5成消費者主要以行動支付及電子錢包為主，但也有11.9%不信任金融資訊安全，仍會使用非現金支付也有11.9%，另有4%完全不信任金融資訊安全，僅以現金交易。不過，有高達90%消費者表示未來將持續且更常使用非現金支付工具，其中44.4%表示將全面改以非現金支付為主，46.3%現金與非現金支付同時並存。

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這項調查由Money101網路普查蒐集近8千多筆抽樣調查，深入探究後疫情新生活之下，消費者支付習慣迅速多面向轉變，尤其嗶經濟興起，各家行動支付掀起戰國時代，各自擁有忠實擁護者。

根據金管會統計，雖然2021年非現金支付筆數47.26億筆，相較2020年52.21億筆，少了近9.4%。但交易金額與去年相比大舉上升469億元。信用卡總流通卡數截止至2022年1月總發卡數達5285 萬張，與去年同期總流通卡數約5033 萬張相比，辦卡張數有5%漲幅。

Money101 總經理朱本傑表示，信用卡是最受消費者親睞的金融產品，尤其在疫情擴散期間，非現金支付頻率高漲，Money101為深入了解消費者需求，不定期進行市調普查掌握消費者輪廓與行為，精準掌握消費者對於金融產品的需求。而根據最新調查結果顯示，高達近5成消費者主要以行動支付/電子錢包為主，另有27.7%用信用卡支付、14.1%用簽帳金融卡，現金為主則有10.7%，其中仍有1.9%消費者習慣僅用現金支付。

同時，也有高達90%消費者表示未來將持續且更常使用非現金支付工具，其中44.4%消費者表示將全面改以非現金支付為主，46.3%持現金與非現金支付同時並存。而在疫情與生活共存下，無接觸金融支付方式無形擴散至消費者生活，尤其網路購物、加油停車、美食外送及超商消費與一般實體消費，進入前5大消費者常態非現金支付場景。

值得注意的是，雖然大眾普遍對於非現金支付習以為常，但若談及金融個資信任程度， 消費者完全信任金融安全機制與仍存有疑慮還是會使用非現金支付，均各占41.9%，而完全不信任金融資訊安全，但仍會使用非現金支付占11.9%，完全不信任金融資訊安全，僅以現金交易則有4%。

此外，自疫情升溫，除了宅經濟外，更興起一波投資潮，從Money101瀏覽量可看出國人對NFT、虛擬貨幣、美股議題相當感興趣，與去年同期2月相比瀏覽量爆量翻倍成長，可見國人對投資議題仍持續延燒

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