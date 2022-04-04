消費調查近9成人傾向非現金支付　但1成5不信任金融資安

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金管會統計，雖然2021年非現金支付筆數47.26億筆，相較2020年52.21億筆，少了近9.4%。但交易金額與去年相比大舉上升469億元。信用卡總流通卡數截止至2022年1月總發卡數達5285 萬張，與去年同期總流通卡數約5033 萬張相比，辦卡張數有5%漲幅。
Money101 總經理朱本傑表示，信用卡是最受消費者親睞的金融產品，尤其在疫情擴散期間，非現金支付頻率高漲，Money101為深入了解消費者需求，不定期進行市調普查掌握消費者輪廓與行為，精準掌握消費者對於金融產品的需求。而根據最新調查結果顯示，高達近5成消費者主要以行動支付/電子錢包為主，另有27.7%用信用卡支付、14.1%用簽帳金融卡，現金為主則有10.7%，其中仍有1.9%消費者習慣僅用現金支付。
同時，也有高達90%消費者表示未來將持續且更常使用非現金支付工具，其中44.4%消費者表示將全面改以非現金支付為主，46.3%持現金與非現金支付同時並存。而在疫情與生活共存下，無接觸金融支付方式無形擴散至消費者生活，尤其網路購物、加油停車、美食外送及超商消費與一般實體消費，進入前5大消費者常態非現金支付場景。
值得注意的是，雖然大眾普遍對於非現金支付習以為常，但若談及金融個資信任程度， 消費者完全信任金融安全機制與仍存有疑慮還是會使用非現金支付，均各占41.9%，而完全不信任金融資訊安全，但仍會使用非現金支付占11.9%，完全不信任金融資訊安全，僅以現金交易則有4%。
此外，自疫情升溫，除了宅經濟外，更興起一波投資潮，從Money101瀏覽量可看出國人對NFT、虛擬貨幣、美股議題相當感興趣，與去年同期2月相比瀏覽量爆量翻倍成長，可見國人對投資議題仍持續延燒