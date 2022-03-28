爭鮮拿哪盤最虧？眾認「3盤」有錢人才吃：這輩子沒點過
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，不過由於迴轉壽司單價較高，常常也有不少人抱怨要吃飽需要花上許多錢。而就有網友討論「大家覺得爭鮮哪一盤沒有30元的價值？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「爭鮮一盤三十元，種類其實非常多，但有些產品像是花壽司、玉子燒、毛豆、玉米筍、玉米軍艦壽司、海帶絲、稻荷壽司、黃瓜細卷這些等等的，感覺都沒有30元的價值，想問大家覺得爭鮮有什麼品項距離30元還有一段距離的？是最不值得的一盤？」
貼文一出，網友紛紛回應「玉子燒就一塊.....不就是蛋」、「毛豆才是真的賺到爆吧＝＝」、「玉子燒==不就是蛋」、「玉米絕對一票....成本超低」、「玉米就算用真的玉米不是罐頭，也是成本超低」、「毛豆俗到不行」、「最不解的就是玉子燒、毛豆這兩樣，這輩子目前沒吃過」、「除了生魚片類的握壽司，其他都賺爆吧」、「玉米這種東西也能賣30....」、「這些我去爭鮮從來沒點過」。
綜合網友意見，多數人認為「玉子燒」、「毛豆」以及「玉米軍艦壽司」成本價格最為低廉，被封為是CP值相對較低的食物，不過也有不少老饕笑嘆「就算是生魚片的壽司，吃起來感覺CP值很高，但他們還是有賺錢啊」、「我就問，哪一盤有超過價值30的？他們也要賺錢啊」、「答案就是沒有一盤超過30的價值，不然人家要怎賺錢，賺多賺少而已」。（編輯：張嘉哲）