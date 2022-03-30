威爾史密斯為何出手？見自傳「1細節」秒懂：絕不可妥協

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而劉軒也分享，自己曾讀過威爾史密斯的自傳，書中描述他如何從一個被恐懼控制、想要討好每個人、愛現又輸不起個性的藝人，逐漸學會誠實面對自己、對世界劃出更清楚的界線、與曾經傷害也傷害過自己的家人和解，最後選擇以愛來面對這個世界的旅程。
在經過許多波折和悔意，威爾史密斯在書中也強調「對家人的愛和保護是絕對不可妥協的」，書中的最後一章，威爾史密斯提到「愛需要勇氣，需要願意為此輸光所有的冒險精神。勇氣不意味著沒有恐懼，而是在害怕中不顧一切繼續前進。潔達和我同意，無論如何，我們將在這一生中陪伴彼此」。
因此劉軒認為，「那揮出去的巴掌，不只是一時的情緒失控，而是一個宣示：對潔達、對自己、對何謂人生真正重要的事情的宣示」，就算為了這個宣示，他的奧斯卡獎有可能會被撤回，他也肯定會失去一些業界的支持和演出機會。
劉軒進一步說明，「沒錯，雖然台灣大部分朋友都支持他，但美國風向可是大部分倒向克里斯洛克那邊的！許多網民覺得洛克挨了一巴掌後的風度，遠遠勝過了開不起玩笑的史密斯」。但劉軒強調「對威爾史密斯個人來說，那一刻絕對是他自傳中最具意義的一篇後記」。
劉軒表示「在今天的眾多輿論中，我只是希望分享我所知道的，因為剛好看了威爾的自傳，所以我讀到了更多的內心戲。每個衝突，都是不同個人故事的撞擊點」，最後劉軒呼籲「選擇定義出人生的意義，所以我們一定要做出對得起自己的選擇」。
根據《NOWnews今日新聞》報導，威爾史密斯於台灣時間29日上午7點半發出道歉聲明，文中表示「我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的，以我作為笑話是工作的一部分，但關於妻子健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒太過激動」。
並且他也懺悔寫下「克里斯，我想公開向你道歉，我錯了！我很尷尬，我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地」。（編輯：鍾怡婷）