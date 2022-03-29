孩子頑皮？家長寵溺？ 破除注意力不足過動症兩大迷思

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東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵說，ADHD依症狀可以分成三類型態：「注意力不足型」、「過動/衝動型」，以及「混合型」，其中又以混合型最常見。一個典型的個案，一位9歲男童到門診作初次評估，醫師會一邊詢問家長孩子的狀況，同時觀察孩子的臨床行為，ADHD的孩子容易有以下表現，譬如：不管旁人在說什麼、好奇空間的擺設、容易被診間外的聲音吸引、無法安穩坐在椅子上、旋轉椅子、爬上診療床、突然開門，可以觀察到孩子在短暫的時間內已經明顯待不住，更何況是長時間的課堂上，或是更容易分心的場景。
精神科主治醫師張夢涵表示，上述的行為表現，經由在校老師的觀察，建議父母帶孩子尋求專業醫療診斷，經醫師詢問詳細病史、成長史、在家及在校的學習表現、臨床行為觀察，及心理衡鑑等評估，通過標準才能診斷為注意力不足/過動症(ADHD; Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)。ADHD在台灣的盛行率約7.5%，男生又比女生多3-5倍，然而，接受診斷及適當治療的孩子平均只有25%。傳統上對精神科(小兒心智科)仍存有刻板印象或擔心被標籤化。以下兩種常見迷思，建議進一步與醫師討論溝通。
｜迷思一：「小孩本來就比較頑皮，長大就好了，為什麼要治療？」、「ADHD是家長管教不當、家長太溺愛小孩了？」
張夢涵醫師解釋，「注意力不足/過動症」是一種常見的兒童神經發展疾患，並非孩子故意造成的行為問題，源自腦部前額葉及皮質下腦區功能異常，大腦內的神經傳導物質「多巴胺」和「正腎上腺素」其分泌量比一般同年紀的人偏低。症狀從學齡前即開始，可能持續到學齡孩童、青少年、以及成人時期，也容易有其他共病，例如：學習障礙、焦慮症、憂鬱症、對立反抗症等。
雖然隨著年紀增長、腦部逐漸發育成熟，孩童過動症狀會稍改善，但注意力不足、情緒衝動還是可能殘存，直至成人期約有三分之二仍有部分症狀，在學習黃金階段若未介入治療，長期下來可能導致學習成就低落、低自尊、人際挫折、易出意外，甚至衍生對立反抗行為、青少年時期可能出現逃學逃家、憂鬱傾向、酒精或毒品濫用問題。此一疾患長大並不會自己好，也並非管教不當，而是需要早期發現，及早介入並長期治療，對孩童長遠的未來才有較為正向的發展。
｜迷思二：「ADHD的藥物是鎮靜劑，孩子吃了會變呆？」、「藥物是類似安非他命的毒品，吃了會上癮？」、「藥物會傷害孩子大腦，阻礙成長？」
張夢涵醫師補充用藥迷思，ADHD的治療，主要分成行為治療及藥物治療；目前學齡前階段(4~6歲)，能夠先用行為治療，進入學齡階段後(上小學)，若症狀仍明顯，或對行為治療效果有限，則會開始建議用藥，規則服藥約一個月能有明顯改善。
臺灣目前核准的用藥主要有兩大類，第一類為中樞神經活化劑(Methylphenidate, MPH)，第二類為選擇性正腎上腺素再回收抑制劑(Atomoxetine)。兩類藥物透過調控腦內多巴胺及正腎上腺素的活躍，來增進專注力和衝動控制的能力，其成分並非安非他命，也非鎮靜劑，作用機轉更是不相同，在正確醫囑下服藥，不會有成癮的問題。至於用藥的選擇、劑量、可能的副作用，建議經醫師評估並充分溝通後，討論出最適合的個別化治療方式。
｜如何分辨頑皮還是ADHD症狀？
根據「美國精神疾病診斷守則」的診斷標準，其下表「注意力不足」和「過動及易衝動」，分別在9項指標中符合6項，且持續時間超過6個月，症狀出現在12歲以前，就有可能符合ADHD症狀。
一、注意力不足
在課堂或活動時不易維持注意力。
常常粗心不易注意細節。
常常看起來不易專心聽別人正對他說的話。
經常有困難把事情或功課做完。(不能完成的原因不是因為對事情或功課不理解的緣故)
常常難以規劃工作及活動。
時常逃避、不喜歡或排斥需全神貫注的事。(例如：寫作業)
常常遺失東西或遺忘事物。(例如：學校作業、課本或文具等)
易受外界刺激而分心。
對日常生活的事物容易健忘。
二、過動及易衝動
經常手忙腳亂或坐時扭動不安無法坐好。
在課堂或其他需好好坐在座位上的場合，時常離開座位。
在不適當的場合經常過度地四處奔跑或攀爬。(在青少年或成人可能只僅限於自覺不能好好安靜下來)
經常有困難地安靜地遊玩或從事休閒活動。
常常會覺得有一股“想要動起來”的衝動。
常常很多話。
時常在他人問題未說完時便搶著回答。
在需要輪流或排隊等待時有困難。
時常打斷或打擾他人。(例如打斷別人玩遊戲)
張夢涵醫師也提醒，透過行為與藥物的治療，及早介入關懷，讓孩子專注力變好，跟上同齡學童的成長，關心孩子的成長軌跡，幫助他們建立與社會連結的自信與能力。同時，ADHD孩童的父母親也承受較大的教養壓力與旁人眼光，需給予心理支持及親職教養技巧，避免父母親過度負荷或衍生緊張的親子關係。