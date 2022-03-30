沒開玩笑！4/1愚人節最狂 17.6盎司牛肉堡vs香菜爆米花
4/1愚人節沒在開玩笑，除了星巴克推出快閃優惠抽6杯中杯咖啡免費，還有比臉大「17.6盎司牛肉堡」和最狂「香菜爆米花」等大家來挑戰！復刻日本2020年的傳奇，台灣漢堡王推出比臉大、甚至是牛排兩客大的「超級重磅牛肉堡」，四層牛肉重量超過1磅、直達17.6盎司！另外，相較於二月份剛結束的「國際討厭香菜日」，台灣在地品牌CANDY POPPY菓糖爆米花選在4/1挺香菜，邀請知名圖文插畫家《怪奇事物所》作為第一屆香菜和平大使，聯名推出「醬爆香菜」、「三星香蔥」爆米花，根本擺明跟必勝客回歸的暗黑台味較勁。
復刻2020年風靡日本肉食主義者的超級重磅牛肉堡（Maximum Super One Pound Beef Burger），台灣漢堡王也從4/1～4/5限時五天推出超狂「17.6盎司超級重磅牛肉堡」，相當於一般牛排兩客大，重量超過1磅的四層牛肉，透過專業火烤技術炙燒成濃郁美式BBQ正宗風味，還滿滿搭配當季時蔬、濃郁起士、香炸培根，大膽挑戰肉肉控啦。
漢堡王為號召更多肉食主義大食客們挑戰，不藏私地公開漢堡總重量644.5克（誤差值+ -15%），總熱量1700大卡（誤差值+ -15%）。幽默表示「不管你今天想不想努力，吃得下去就是很療癒！」期待勇者現身。限臨櫃或自助點餐機選購「超級重磅牛肉堡」，單點289元／套餐329元，全門市每日10:30～打烊前30分鐘供應（台積店及兒童樂園不適用）。
幽默挺香菜抗黑粉！台灣在地品牌CANDY POPPY菓糖爆米花自訂4/1愚人節是「國際喜歡香菜日」，邀請知名圖文插畫家《怪奇事物所》作為第一屆香菜和平大使，聯名推出「醬爆香菜」、「三星香蔥」爆米花，挑戰大家味蕾。
「醬爆香菜」選用新鮮香菜烘乾後磨成粉，讓每顆爆米花都能裹上香菜的顆粒。再搭配頂級花生粉與台灣醬油，打造有如台灣小吃的鹹香滋味在口中穿梭；「三星香蔥」則嚴選具產銷履歷的宜蘭在地新鮮三星蔥，乾燥後的細末仔細裹上每顆爆米花，蔥香濃郁不嗆辣，鹹甜又酥脆。
本次聯名推出2款蒐藏級鐵罐爆米花，分別為主打香菜及香蔥口味的「怪奇馬戲團」，還有經典爆米花口味（經典焦糖＆熱戀草莓／黑金巧克力＆金沙鹹蛋）的「所長電影院」。每罐內含2種口味，將於4/1起正式全面上市，單罐售價450元／罐，香菜粉絲專屬價380元／罐，每罐皆加碼附贈怪奇事物所限量提袋。即日起～4/23更有CANDY POPPY官網限定95折早鳥優惠、超值組合價，再享免運好康，還不快挑戰起來。