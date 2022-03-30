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長榮40個月輸了！聯詠分紅「爽領1120萬」　員工洩出內幕

▲驅動IC大廠聯詠（3034）受惠於去年IC缺貨、價格上漲，帶動聯詠大賺一波，豐厚的員工分紅也終於揭曉！（圖/Google Map）
▲驅動IC大廠聯詠（3034）受惠於去年IC缺貨、價格上漲，帶動聯詠大賺一波，豐厚的員工分紅也終於揭曉！（圖/Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 10:18:262022-03-30 10:20:50

驅動IC大廠聯詠（3034）員工分紅開獎了！受惠於去年IC缺貨、價格上漲，帶動聯詠大賺6.38個股本，每股純益（EPS）63.87元，豐厚的員工分紅終於揭曉，一名網友就透露自己今年領到的金額是去年的兩倍之多，更有員工直接洩出薪資條，整年度總計分紅1120萬，讓不少網友大喊「屌打長榮40個月了」、「太誇張＝＝求內推啊！」

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一名網友在PTT貼文指出「這大概是這輩子最高的分紅了，發文紀念一下，我是去年快要兩倍，應該有人超過兩倍的吧，光分紅就比去年年薪高了，嗚嗚！感謝滷肉！雖然一半左右都要繳稅了，但還是好開心」而貼文曝光之後，引爆網友熱烈討論「好羨慕啊....剛查了一下去年16個月，今年不就32個月」、「分紅就有32個月真的好扯」、「比長榮年終還扯，這只是分紅欸」、「滷肉之前不就16了，去年大爆發一定更高，求內推啊」。

▲原PO不用像其他人一樣羨慕長榮的40個月年終，因為她公婆今年發了20個月的年終獎金，讓她既感動又開心。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲驅動IC大廠聯詠（3034）員工分紅開獎，有人領到整年度分紅1120萬，讓網友稱羨不已。（示意圖／NOWnews資料照）
而在留言區中也貼出薪資條，合計一整年能夠領到的分紅高達「1120萬」，讓不少網友看完直呼「這麼多0的數字還真的是第一次看到」、「這應該是高階主管級的分紅，不過工程師應該也有300萬以上的分紅」、「航海王40個月被屌打，新鮮人都有300萬可以拿啦」、「新人也領到高潮，目前聽到沒有低於幾百萬的」、「非RD研發設計工程師，我分紅近30個月，感謝滷肉！讚嘆滷肉」。

據了解，聯詠規劃將在2022年分派員工分紅獎金，預期將會在2022年的3月、6月、9月、12月等四個月分派分紅獎金，但前提是員工必須在職，該項規則用意在於，分紅獎金亮眼且分在2022年的各季底發放，除了能提高員工在職意願，又能激勵員工工作氣氛，吸引更多外部優秀人才加入聯詠，達到一個企業經營的連動效應。（編輯：張嘉哲）

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