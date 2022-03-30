漢堡加啥料特別美味？老饕抖出「神級魔物」：一生必推
漢堡是許多民眾喜愛的餐食之一，其口味多元又富有飽足感，因此速食店與早餐店都紛紛祭各種變化選擇。而漢堡的內容物最常見的不外乎有麵包本體、起司以及各種蔬菜肉片，一名網友就好奇漢堡加了什麼食材會特別好吃？立刻引起老饕們熱烈討論。
這名網友在《PTT-WomenTalk》板貼文「覺得漢堡加什麼最好吃？」，表示一個漢堡的組成最常見的就是「麵包、牛肉、起司，再搭配上美乃滋、培根或是酸黃瓜，之後就各家店在醬汁、肉排本身上面做變化」，因此好奇「大家有吃過哪些奇妙的組合？或是覺得漢堡中加了什麼會特別好吃呢？」
貼文一曝光，立刻有不少老饕分享自己的最愛，其中最多人點名花生醬：「花生醬啊，配上漢堡超香」、「花生醬一生推！！」、「花生醬沒有之一，漢堡王的花生雙牛堡很讚」、「花生醬啊！最邪惡又好吃，吃多直接領天堂車票」、「花生醬無敵」、「花生醬真的讚」。
另外也有網友表示：「經典的牛肉排+起司+生菜就很讚了」、「番茄」、「當然是酸黃瓜＋蕃茄醬配牛肉」、「很碎的洋蔥，加了整個超香」、「酸瓜墨西哥辣椒」、「薯餅is讚」、「牛肉培根」、「鳳梨片」、「起司、花生醬、酪梨醬」。（編輯：陳珮瑜）