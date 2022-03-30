被改航班還收差額！丹妮婊姐嗆客服「我是網紅」　結局曝

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這讓丹妮婊姐相當不滿，飆罵客服「你(航空公司)亂取消班機到底為何我還要付，我跟你說我剛好職業是網紅，你這樣欺負消費者，我全平台絕對Ｘ爆你們」。
後續客服人員請示主管後，丹妮婊姐也得到不用補差價的答案；丹妮婊姐感慨「我人生居然被逼到要用自己職業去恐嚇別人，我真的億萬個不願意，客服也是出來辛苦賺錢，我根本不願意吼他，要不是我今天是網紅，我保證他絕對不會再去請示主管，我非常擔心，那一般老百姓消費者呢？」同時將原本要付給航空公司的6750元，改捐給浪浪協會購買物資。
然而過程曝光後，卻引發不少航空業員工留言撻伐，認為丹妮婊姐的行為會引起歪風「以後客訴都說自己是網紅就好」。
針對上述質疑，丹妮婊姐也在昨（29）日晚間發文道歉，並表示「在這裡造成誤會我很抱歉，在這裡對不起地勤業跟客服人員，收回我的話，造成誤會我很抱歉。我是迫於想不出一般老百姓消費者如果求助無門，但又遇到航空公司欺壓消費者狀況的時候，不知道能怎樣自保，雖然我也是老百姓啦！但如果沒有發聲管道的人要怎麼爭取自己權益，請大家集思廣益。最後還是對造成地勤與客服人員恐慌感到抱歉，在此深深對不起。在此也許願希望有天台灣航空公司能用其他國家航空公司，用比較正常的方式販售跟取消機票，這樣也不用把我逼成一個瘋婆子了」。
針對上述事件，長榮航空也回應「在疫情期間視各國邊境開放狀況以及市場需求調整航班，如果遇有航班取消之情況，會主動安排替代航班、依旅客意願更改航班日期或辦理退票」。
此位施姓旅客，原預定五月初由美國東岸城市出發轉搭芝加哥-台北之BR55航班，該航班因疫情衝擊而取消，長榮航空原依正常程序安排施小姐搭乘其他航班經美國西岸之航點轉機返回台北，不會有票價價差產生；但因施小姐提出自願由美國東岸的紐約轉機返台之要求，因此會有票價差異產生，客服人員計算出票差之後提供予旅客參考及選擇，並非要強收票差。
由於旅客出發地為美東靠近紐約之城市，長榮航空基於服務旅客之精神，將會以個案方式處理，與施小姐委託之在台家人進一步聯繫，協助由紐約轉機價差相關事宜，至於旅客由美東城市出發到紐約之交通則需由旅客自理。（編輯：潘毅）
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