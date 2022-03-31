新航集團2021Q4疫後首獲益！客運運能4月恢復至57%

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隨著疫苗接種率提高及各國逐漸開放邊境，新航集團對於國際航空客運市場保持樂觀。蔡建華說明，依據目前的全球航班班表，新航集團在2022年4月的客運運能達到疫情前的57%，航點將恢復到疫情前的7成以上，集團對於航網及航班規劃保持敏捷與彈性，隨時觀察各地規定及市場需求，迅速調整客運和貨運的運能，把握先機。
新航表示，為歡慶飛台55周年，4月1日至4月21日於官網及app上將推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動。從台灣出發飛往新航集團全球航點的八折優惠票價，經濟艙來回新加坡NT$13,038元起、紐澳NT$17,678元起、南非NT$18,858元、歐洲NT$19,478元起等，還可享有選位費及預購托運行李55折、KrisFlyer會員55%額外紅利哩程等，期間購票還可抽五大好禮，有機會可賺回機
票費用、獲得機票抵用券及限量福袋等。
為了讓旅客在這個充滿變數的期問可以安心購票，購票旅客於2022年5月 31日前可無限次免手續費更改訂位，2022年5月31日之後可以免費更改訂位一次。
自4月1日起，新加坡開放所有旅客人境新加坡，不限國家或地區，只需要有完整疫苗接種證明和出發前兩天的陰性檢測報告，在抵達後不需耍接受檢驗和隔離就可以自由活動。包含台灣出發的所有旅客不需疫苗接種證明可於新加坡樟宜機場轉機前往新航和酷航的全球航點。