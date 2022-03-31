▲ Ford Mondeo Hybrid Wagon 22 年式限量到港！售價 109.9 萬元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 配置 2.0L Atkinson 循環引擎，搭配永磁交流電動馬達，最大綜效馬力達 187ps，純電驅動極速來到 135km/h。受惠於專為 Hybrid 車型設計的先進 E-CVT 電子控制無段變速系統，可消弭傳統變速箱換檔的頓挫感。
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 可因應行駛需求分配引擎與電動馬達輸出，並透過動能回充系統，將高達 90％ 的煞車動能轉換為電力回充至鋰離子電池，有效增加電池蓄電量，進一步繳出 20.1km/L 油耗效能以及 113g/km 超低二氧化碳排放量，同步提供 8 年 16 萬公里鋰離子電池原廠保固方案。
品味與實用兼具
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 承襲品牌 Kinetic Design 2.0 設計語彙，大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome 引擎蓋、下保險桿、霧燈組以及車尾鍍鉻飾條。車室方面， 22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 座椅升級成豪華透氣皮革座椅，對應細膩的米白色織布頂篷。
Ford Mondeo Hybrid Wagon 擁有雙前座 10 向電動調整座椅（駕駛座內建3組記憶、加熱、迎賓功能）、Hybrid 專屬SmartGauge®with EcoGuide 雙 4.2 吋液晶智慧節能輔助多工儀錶板、8 吋 LCD 彩色觸控螢幕、SYNC®3 娛樂通訊整合系統（支援原廠衛星導航、Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 功能）、8 具環艙臨場感揚聲器組合等多樣配備。此外，22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 透過適宜的後廂電池布局，帶來最高可達 1,508L 的平整化後行李廂，享有靈活多元的空間收納機能。
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 同步提供了 AVAS 車輛接近行人警示系統，可在車輛時速低於 20km/h 行駛或倒車時，自行啟動蜂鳴警示聲響，藉此達提醒周遭行人留意車輛靠近。
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon
正式售價 $ 109.9 萬
舊換新優惠價 $ 104.9 萬