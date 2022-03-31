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Ford Mondeo Hybrid Wagon 22 年式限量到港！售價 109.9 萬元起

▲ Ford Mondeo Hybrid Wagon 22 年式限量到港！售價 109.9 萬元起
▲ Ford Mondeo Hybrid Wagon 22 年式限量到港！售價 109.9 萬元起

2GameSome - 有車賞

2022-03-31 13:55:01

福特六和繼 2021 年特別導入同級獨有的 Ford Mondeo Hybrid Wagon 油電智能跑旅後，今日（3/31）再宣佈 22 年式即日起限量到港，維持舊換新售價 104.9 萬之外，更升級採用全新豪華透氣皮革座椅。22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 擁有 187ps 最大綜效馬力、20.1km/L 高效燃油經濟性及最大可達 1,508L 的後行李廂收納空間。

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同級唯一油電動力

22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 配置 2.0L Atkinson 循環引擎，搭配永磁交流電動馬達，最大綜效馬力達 187ps，純電驅動極速來到 135km/h。受惠於專為 Hybrid 車型設計的先進 E-CVT 電子控制無段變速系統，可消弭傳統變速箱換檔的頓挫感。

22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 可因應行駛需求分配引擎與電動馬達輸出，並透過動能回充系統，將高達 90％ 的煞車動能轉換為電力回充至鋰離子電池，有效增加電池蓄電量，進一步繳出 20.1km/L 油耗效能以及 113g/km 超低二氧化碳排放量，同步提供 8 年 16 萬公里鋰離子電池原廠保固方案。

品味與實用兼具

22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 承襲品牌 Kinetic Design 2.0 設計語彙，大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome 引擎蓋、下保險桿、霧燈組以及車尾鍍鉻飾條。車室方面， 22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 座椅升級成豪華透氣皮革座椅，對應細膩的米白色織布頂篷。

Ford Mondeo Hybrid Wagon 擁有雙前座 10 向電動調整座椅（駕駛座內建3組記憶、加熱、迎賓功能）、Hybrid 專屬SmartGauge®with EcoGuide 雙 4.2 吋液晶智慧節能輔助多工儀錶板、8 吋 LCD 彩色觸控螢幕、SYNC®3 娛樂通訊整合系統（支援原廠衛星導航、Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 功能）、8 具環艙臨場感揚聲器組合等多樣配備。此外，22 年式  Ford Mondeo Hybrid Wagon 透過適宜的後廂電池布局，帶來最高可達 1,508L 的平整化後行李廂，享有靈活多元的空間收納機能。

 
22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 搭載先進 Ford Dynamic LED 智慧頭燈系統，可因應路況變化、行車速度、氣候改變等外在環境，提供多達八種不同照明模式；當中內建的 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，可偵測方向盤的轉向角度，自動調整頭燈照明方向，提升駕駛時的彎道可視度。此外，同步標配完整的 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，透過 ACC 主動式定速巡航系統（時速 30km/h 以上做動）、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統，搭配 7 具 SRS 輔助氣囊。

22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 同步提供了 AVAS 車輛接近行人警示系統，可在車輛時速低於 20km/h 行駛或倒車時，自行啟動蜂鳴警示聲響，藉此達提醒周遭行人留意車輛靠近。

22 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon

正式售價 $ 109.9 萬

舊換新優惠價 $ 104.9 萬

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新台幣 109.9 萬元起　2022 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 正式在台上市

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