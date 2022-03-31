▲ 導入 220i / 220i Luxury 雙車型！BMW 全新 2 系列 Active Tourer 172 萬元起登台

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全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 導入放大尺寸的八角形雙腎型水箱護罩，配備銳利智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化），可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，遠光燈開啟後更可自動調整照射光型避免直射對向來車及前方車輛造成眩光。前保桿兩側的進氣口設計，勾勒出炯炯有神的車頭樣貌與運動化氛圍，而寬闊的車身肩線結合緞面鋁質窗框，延伸車尾的修長 3D 立體 LED 尾燈，並搭配新世代平整化車門把手設計。針對 220i Luxury 車型配備 Luxury Line 風格套件，包含 17 吋 V 輻式輪圈、霧銀飾面進氣口及左右貫穿前保桿的水平霧銀飾條等。
嶄新科技打造座艙
全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 座艙導入包含最新的一體式曲面螢幕科技（10.25 吋虛擬數位儀錶搭配 10.7 吋中控觸控螢幕）並搭載 BMW iDrive 8.0 使用者介面。除了更人性化的操作介面，配備的 BMW iDrive 8.0 使用者介面也導入全新世代的 BMW 智慧語音助理 2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通。不可或缺的科技配備包含手機無線充電裝置和 BMW 手機數位鑰匙 2.0 也都全數配備。
全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，不僅配備有主動車距定速控制系統、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，220i Luxury 更追加抬頭顯示器、360 度環景輔助攝影、車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助。同級距車款唯一配備有的全新 AR 擴增實境導航，更可於中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示在接下來車輛即將轉往的實景圖上。
空間變化機能性
全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 中央扶手下方的儲物空間加上更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，巧妙的配置了車室內的機能性更增添了開闊的空間感。全新車款座椅設計大幅提升肩部和腰部舒適度，更可透過選配升級後排座椅，以調節方式能夠前後滑動 13 公分與椅背角度創造更靈活的空間運用機能。同時透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背更能將容量從原先 415L 擴充至 1405L，搭配更為寬大的行李廂開口、便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，都讓更輕鬆裝卸物品。
全新 BMW 2 系列 Active Tourer 全面配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，另有椅背調整功能，220i Luxury 更追加雙前跑車座椅以及 Fine-wood 尤加利木紋飾板。
全新世代 48V 科技
針對引擎動力科技，全新世代 2 系列 Active Tourer 首度導入此全新 48V 高效複合動力並搭載 BMW TwinPower Turbo 直列三缸汽油引擎與 Steptronic 七速雙離合器自手排變速箱，擁有 156 匹與 240 牛頓米的最大動力輸出，0 到 100 km/h 加速為 8.1 秒，在 48V 高效複合動力輔助之下將為新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 創造出 170 匹的最大綜效馬力輸出表現。全新 48V 高效複合動力更將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時提供額外 19hp 馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於 15km/h 或車輛處於 EcoPro 與 Comfort 動態行車模式且車速介於 25km/h 至 160km/h 區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗。
全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 建議售價
車型
建議售價
BMW 220i
172 萬
BMW 220i Luxury
189 萬
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