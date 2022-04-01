膝關節壞一半　換一半恢復更快

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全膝人工關節傷害大 復原較慢、復健苦
林心畬說，全膝人工關節手術俗稱換關節，讓許多嚴重的退化性關節炎病患能夠重拾自由行走的能力，擺脫對止痛藥物的長期依賴。但是手術的疼痛不適，手術後3個月以上辛苦的復健訓練，卻又讓不少病患聞之卻步。同時，全膝人工關節手術除了切除損壞的軟骨，也會同時切除十字韌帶，導致部分病患感覺術後步態不自然。手術傷害較大、復原緩慢、復健辛苦、步態改變，均是目前全膝人工關節手術需要面對的困難。
從關節退化進入中期開始，服用消炎止痛藥物，到關節完全損壞進行全膝人工關節手術之間，還有5到10年的漫漫長路，在這疾病逐步惡化的階段，病患常常面臨止痛藥物越吃越多，出門走路越來越少的困境。然而在膝關節完全損壞之前，其實還有另外一個選擇，換一半！
半膝人工關節先換一半 傷口小、復健六周可正常步行
林心畬表示，七成以上的退化性關節炎都是從內側軟骨開始磨損，爾後逐漸擴大磨損區域，如果在內側軟骨磨損已經造成生活上的不適，但是其他部位軟骨尚未磨損時，那麼只要更換有問題的那一部分就可以了，不需要壞一半就換全套，也不需要吃藥忍耐到全部壞掉才接受手術。壞一半就換一半，是半膝人工關節手術的核心觀念。
半膝人工關節手術又稱單髁或局部人工關節手術，最大優勢便是只切除出現磨損的一部分關節軟骨，相較於全膝人工關節手術，磨骨量及出血量均減少至三分之一以下，植入物也僅有全膝人工關節約三分之一大小。手術後的疼痛腫脹大幅減少讓病患恢復快速，通常手術後3日即可出院，最讓人驚豔的是復健時間甚短，由於傷口小沾黏少，復健6周即可恢復正常步行。
此手術另一優勢是完全保留前後十字韌帶，不像全膝人工關節手術常將前後十字韌帶切除，保留完整韌帶可以讓膝關節的動作與穩定性最接近自然狀態，手術前後的步行姿態幾乎一樣。當然這也是半膝人工關節最大的限制，若膝關節有十字韌帶斷裂或嚴重內外翻變形導致膝關節不穩定，則半膝人工關節手術失敗之機率會大幅升高。手術前需先由醫師進行檢查以確認適合何種手術治療。
半膝人工關節手術隨著手術器材與技術的成熟，目前10年關節存活率已超過95%，即每20個手術病患，不到1人可能在10年內需要二次手術治療。此項手術也已納入健保給付，相較於其他自費微創手術而言，病患負擔輕鬆。壞全套換全套，壞一半換一半。量身打造才是最佳方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53222
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