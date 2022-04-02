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妹妹癢不安分　醫授3招把陰道炎掃出門

妹妹癢不安分　醫授3招把陰道炎掃出門
妹妹癢不安分　醫授3招把陰道炎掃出門

健康醫療網

2022-04-02 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】將邁入春分之際，氣候不穩定，加上雨神降臨，濕且悶熱的環境，尤其特別容易讓婦科方面的疾病找上門。知名生殖醫學中心副院長王呈瑋表示，從過往經驗來看，這個時節因陰道感染黴菌而就診的女性會增加2至3成，「最常見的就是念珠菌感染導致發炎、搔癢難耐」。

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陰道感染第一步　「及時就醫治療」　

一般正常的陰道分泌物無色無味且清澈，但若感染白色念珠菌引起發炎反應，從外觀上可以觀察到，分泌物可能呈現白色、濃稠狀，甚至像塊狀豆腐渣或起司狀；觸覺上會伴隨著外陰部搔癢或紅腫出血，在排尿或性行為時感到疼痛；嗅覺上則會聞到惡臭。

王呈瑋副院長提醒，有以上症狀都要盡快求助專業療程，切勿因不好意思而延誤就醫導致更嚴重後果。

爆紅緊身褲其實不適合！　運動需著寬鬆、通風褲裝

要如何預防陰道感染與做好平時保養？王呈瑋副院長強調，「提升免疫力」尤其重要。若常熬夜、常在高壓環境生活下，身體免疫力容易受影響，則更有可能是陰道炎的潛在患者，平時也要保持規律的有氧運動習慣，例如飛輪、游泳、慢跑。

另外，王呈瑋副院長也提醒，近年蔚為風潮的貼身legging在運動時可儘量避免，以防會陰潮濕或增加外陰、肛門和尿道口的摩擦機率，建議改以寬鬆、通風穿著為主。

溫熱水泡腳　「暖宮」終結婦女病

除了西醫治療方式之外，王呈瑋副院長也提供中醫觀點，說明子宮怕寒冷，而宮寒的常見臨床症狀，包括月經失調、經痛、分泌物多。若要讓子宮維持健康狀態，可以不高於攝氏45度水來泡腳，藉以活絡、增進體內循環，幫助排出體內毒素，達到暖宮的目的，終結婦女病。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53194

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