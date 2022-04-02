妹妹癢不安分　醫授3招把陰道炎掃出門

我是廣告 請繼續往下閱讀
一般正常的陰道分泌物無色無味且清澈，但若感染白色念珠菌引起發炎反應，從外觀上可以觀察到，分泌物可能呈現白色、濃稠狀，甚至像塊狀豆腐渣或起司狀；觸覺上會伴隨著外陰部搔癢或紅腫出血，在排尿或性行為時感到疼痛；嗅覺上則會聞到惡臭。
王呈瑋副院長提醒，有以上症狀都要盡快求助專業療程，切勿因不好意思而延誤就醫導致更嚴重後果。
爆紅緊身褲其實不適合！ 運動需著寬鬆、通風褲裝
要如何預防陰道感染與做好平時保養？王呈瑋副院長強調，「提升免疫力」尤其重要。若常熬夜、常在高壓環境生活下，身體免疫力容易受影響，則更有可能是陰道炎的潛在患者，平時也要保持規律的有氧運動習慣，例如飛輪、游泳、慢跑。
另外，王呈瑋副院長也提醒，近年蔚為風潮的貼身legging在運動時可儘量避免，以防會陰潮濕或增加外陰、肛門和尿道口的摩擦機率，建議改以寬鬆、通風穿著為主。
溫熱水泡腳 「暖宮」終結婦女病
除了西醫治療方式之外，王呈瑋副院長也提供中醫觀點，說明子宮怕寒冷，而宮寒的常見臨床症狀，包括月經失調、經痛、分泌物多。若要讓子宮維持健康狀態，可以不高於攝氏45度水來泡腳，藉以活絡、增進體內循環，幫助排出體內毒素，達到暖宮的目的，終結婦女病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53194
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw