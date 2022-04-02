啦啦隊女神「峮峮PK林襄」選誰？粉絲答案出爐：沒人不愛
在球場應援的啦啦隊近年來相當吸睛，每位成員各個高顏值且身材姣好，跳起舞來總是擄獲不少球迷的心。對此，就有網友點出兩位啦啦隊女神「峮峮」和「林襄」，好奇詢問「你該如何抉擇？」而引起粉絲們熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，其點出啦啦隊中的兩大女神，包括中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「峮峮」，以及樂天女孩Rakuten Girls成員「林襄」，好奇詢問「你該如何抉擇？」
問題一出，隨即引來峮峮的擁護者留言，「峮峮正」、「峮峮一票」、「峮，跳舞跳得好」、「峮是連女生都覺得可愛的類型，當然選峮」、「峮峮高中就是正妹」、「峮峮最高」、「都很正，不過我選峮峮」。
不過，也有林襄的粉絲跳出來力挺，直言「林…真的讚」、「林啊，這還需要選？」、「林襄太香了」、「本來想大聲斥責，但真的太襄了」、「林襄屌打」、「太襄了..」。
但也有網友搞笑直喊，「小孩子才做選擇」、「都不屬於你我」、「我都要」、「當然是我全都要」、「都來，我都要」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾發起「2022啦啦隊女神」民調活動，當時冠軍則由人氣王峮峮奪得，亞軍則是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」資深成員短今，第三名則由擁有魔鬼身材的「林襄」拿下。（編輯：陳雅雲）