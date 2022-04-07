▲ AMG 55 週年限量車型陸續抵台！M-AMG SL 55 4MATIC+ 先登場、G 63 Edition 55 特仕版超限量現身

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Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 限時收藏即刻起跑
結合 Sport 與 Lightweight 二字的 SL 家族以經典的軟篷及 2+2 座椅設定再次回歸！Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 以長軸距、長車頭且短前懸的比例，搭配直瀑式水箱護罩設計，外擴輪拱弧度的曲線，結合可於 15 秒內開合的軟頂敞篷，重新演繹 SL 的魅力。動力上，以「One Man, One Engine」AMG 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎延續傳奇，成就 3.9 秒完成零百加速的性能，並搭配 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統及後軸轉向系統。外觀上，以 AMG 夜色套件點綴，擁有 2+2 人座空間的內裝則以 MANUFAKTUR 豪華 Nappa 真皮鋪陳，搭配內置 64 色氛圍燈的環景式內裝照明、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統與 AIRSCARF頸部暖氣裝置等配備。Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 自即日起至 11 月底限時開放入主。
Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版 僅 5 席機會
限量 Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版舉凡外觀專屬鐵黑車色（可加價選購瓷釉白車色）、"Edition 55" 專屬車側貼飾、AMG 夜色套件、22吋 AMG 交叉輪輻式鍛造霧灰色輕合金輪圈；內裝更搭配 Nappa 真皮紅/黑配色、AMG DINAMICA 平底跑車方向盤附 Edition 55 標記、AMG 霧面碳纖維飾板、AMG 字樣門檻飾板附照明、AMG 專屬室內車罩與 Edition 55 特仕版腳踏墊等皆為專屬配備。
Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 簡易規格表
引擎
排氣量(c.c)
最大馬力 (hp)
最大扭力 (Nm)
變速箱
AMG V型8缸＋BiTurbo
3,982
476
700
AMG SPEEDSHIFT MCT
九速手自排
※詳情請洽AMG Performance Center 旗艦中心
Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版內容
外觀
內裝
MY22/22含特仕版建議售價
Edition 55 特仕版
(限量僅 5 席)
|- 銀粉漆-鐵黑(197)或加價選購G manufaktur特殊漆-瓷釉白(885)
- Edition 55 特仕版車側飾條*(FO1)
- AMG夜色套件* (P56)
- AMG夜色套件II*(PAZ)
- 22 吋AMG 交叉式鍛造輪圈* (RJ0)
|- Nappa真皮-經典紅/黑雙色* (537A)
- AMG高性能方向盤 * (L6G)
- AMG 霧面碳纖維飾板*(VA7)
- AMG 字樣門檻飾板附照明* (U45)
- AMG室內專屬車罩*(C52)
- 特仕版腳踏墊*(U66)
NT$ 1,031.5萬起(2022年8月生產)