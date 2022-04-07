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AMG 55 週年限量車型陸續抵台！M-AMG SL 55 4MATIC+ 先登場、G 63 Edition 55 特仕版超限量現身

▲ AMG 55 週年限量車型陸續抵台！M-AMG SL 55 4MATIC+ 先登場、G 63 Edition 55 特仕版超限量現身
▲ AMG 55 週年限量車型陸續抵台！M-AMG SL 55 4MATIC+ 先登場、G 63 Edition 55 特仕版超限量現身

2GameSome - 有車賞

2022-04-07 15:55:00

慶祝 Mercedes-AMG 創建 55 年，兩款限量車型陸續登台。Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 率先登場，即日起至 11 月底限時開放入主；同場加映的 Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版，極限量僅 5席的珍藏機會同步開放。同時，台灣賓士預告下半年度將有更多 Mercedes-AMG 55 週年紀念限量版車型陸續推出，包含 A-Class、CLA、GLE 及 GLE Coupé ，敬請拭目以待。

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Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 限時收藏即刻起跑

結合 Sport 與 Lightweight 二字的 SL 家族以經典的軟篷及 2+2 座椅設定再次回歸！Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 以長軸距、長車頭且短前懸的比例，搭配直瀑式水箱護罩設計，外擴輪拱弧度的曲線，結合可於 15 秒內開合的軟頂敞篷，重新演繹 SL 的魅力。動力上，以「One Man, One Engine」AMG 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎延續傳奇，成就 3.9 秒完成零百加速的性能，並搭配 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統及後軸轉向系統。外觀上，以 AMG 夜色套件點綴，擁有 2+2 人座空間的內裝則以 MANUFAKTUR 豪華 Nappa 真皮鋪陳，搭配內置 64 色氛圍燈的環景式內裝照明、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統與 AIRSCARF頸部暖氣裝置等配備。Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 自即日起至 11 月底限時開放入主。

Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版  5 席機會

限量 Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版舉凡外觀專屬鐵黑車色（可加價選購瓷釉白車色）、"Edition 55" 專屬車側貼飾、AMG 夜色套件、22吋 AMG 交叉輪輻式鍛造霧灰色輕合金輪圈；內裝更搭配 Nappa 真皮紅/黑配色、AMG DINAMICA 平底跑車方向盤附 Edition 55 標記、AMG 霧面碳纖維飾板、AMG 字樣門檻飾板附照明、AMG 專屬室內車罩與 Edition 55 特仕版腳踏墊等皆為專屬配備。

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 簡易規格表

引擎

排氣量(c.c)

最大馬力 (hp)

最大扭力 (Nm)

變速箱

AMG V型8缸＋BiTurbo

3,982

476

700

AMG SPEEDSHIFT MCT

九速手自排

※即刻了解更多：https://mbtw.me/Trj

※詳情請洽AMG Performance Center 旗艦中心

Mercedes-AMG G 63 Edition 55  特仕版內容

 

外觀

內裝

MY22/22含特仕版建議售價

Edition 55 特仕版

(限量僅 5 席)

- 銀粉漆-鐵黑(197)或加價選購G manufaktur特殊漆-瓷釉白(885)

- Edition 55 特仕版車側飾條*(FO1)

- AMG夜色套件* (P56)

- AMG夜色套件II*(PAZ)

- 22 吋AMG 交叉式鍛造輪圈* (RJ0)

- Nappa真皮-經典紅/黑雙色* (537A)

- AMG高性能方向盤 * (L6G)

- AMG 霧面碳纖維飾板*(VA7)

- AMG 字樣門檻飾板附照明* (U45)

- AMG室內專屬車罩*(C52)

- 特仕版腳踏墊*(U66)

NT$ 1,031.5萬起(2022年8月生產)

※即刻了解更多：https://mbtw.me/wrj※詳情請洽AMG Performance Center 旗艦中心

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