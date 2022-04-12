菜單「蛤蜊不含肉」啥意思？內行曝正解 網歪樓：還有沙
台灣小吃文化盛行，不僅西式、中式通通有，有時菜單品項也多到讓人眼花撩亂。日前就有一位民眾發現一餐飲店的菜單上竟有一項「蛤蜊不含肉」讓他感到相當疑惑，立刻引起網友熱烈討論。
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼上一張照片，只見照片中疑似是一間早午餐店的菜單，但是仔細一看發現義大利麵的分類中有一品項寫著：「蛤蜊（不含肉）」，讓他不解地詢問：「蛤蜊不含肉，那是要吃殼嗎？」
貼文一曝光，立刻有網友歪樓笑說：「你還有沙啊」、「你還有殼可以吃阿」、「你可以跟老闆點一盤蛤蜊肉，肯定不收錢」、「蛤蜊高湯意大利麵」、「蛤蜊精……只要1匙也能煮蛤蜊湯」、「傻孩子殼……才是鍊高湯精華」、「補充甲殼素？」。
另外也有網友曝正解：「因為他上面有寫義大利麵含肉，蛤蜊不含肉的意思是指蛤蜊以外沒有另外加肉，所以特別註明，只有白紅青醬有含肉」、「只有蛤蜊不加肉，懂嗎？」、「邏輯能力有待加強」、「紫色部分看清楚，不會很難理解」、「不要義大利麵的肉末」、「意思是蛤蠣而已，沒有另外放肉」、「應該是之前有些客人硬要凹肉類，店家很怕遇到奧客，才會不含（肉、蛋），加麵、加飯都要錢，有的真的很會吃」。（編輯：陳珮瑜）