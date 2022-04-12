西堤最強不是牛排！「低調神品」躲菜單20年：老饕才知道
西堤牛排是王品集團旗下的連鎖餐飲品牌之一，除了餐點美味，服務也相當周到，因此是不少人聚餐、生日慶生的好選擇；對此，就有網友好奇「西堤吃什麼才專業」，貼文一出，答案竟然不是牛排，老饕全喊低調神品「鴨胸」，大讚「鴨胸屌打全部」、「每次必點」。
該名網友在PTT以「去西堤牛排點鴨胸是邪魔歪道嗎?」為題發文，表示今年買了五張西堤餐券，但上次吃了威靈頓牛排，「又貴又失望」，因此他這次乾脆點鴨胸來吃，豈料一吃驚為天人，「西堤鴨胸皮脆肉又多汁，一下就吃完了，超好吃」，但到西堤牛排卻點鴨胸，也讓他好奇「去牛排店點鴨胸，是不是邪魔歪道，有沒有八卦」？
貼文一出，老饕全認同，「西堤點鴨真的專業」、「翻一下food版的舊文，20年前就已經是常識了……ptt不是只有八卦版」、「剛吃威靈頓真的不行，太晚看到這篇了…」、「現在還限量」、「西提就是吃鴨胸啊誰跟你吃牛排= =」、「因為最好吃的就是鴨胸，而且是限量的」、「懂吃喔，呆子才點牛」、「鴨胸最好吃，懂點」、「西堤的鴨胸是本體」、「內行的」、「鴨胸好吃，每次必點」、「唯一只點鴨胸」、「低調一點各位」。
但也有網友認為，「鴨胸好吃但量太少一下就吃完了」、「去西提吃飯本身就不對了」、「後來去覺得很小，還不如去買隻烤鴨吃」。（編輯：郭佩蓉）