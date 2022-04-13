家樂福標誌躲「神秘圖樣」！眾全力掃視後驚了：居然在那
家樂福在台有多家分店，是國人耳熟能詳的連鎖量販店，眾人對其Logo一定不陌生，就有網友近日意外發現這標誌中竟藏有個別出心裁的小圖示，文章發上網路後引起眾人瘋狂猜測、尋找，直呼：「我現在才知道！」
《NOWnews》曾報導過萊爾富Logo藏有「驚人秘密」，近日又有網友發現眾人熟悉的家樂福標示也躲著精巧設計，原PO於Dcard發文，貼出家樂福的Logo後表示「那大家知道家樂福的『福』藏了一個笑臉嗎？」
眾人第一直覺發現的是上頭的紅藍圖示，利用圖地反轉技巧呈現出英文字母C「蛤？那不是一個C嗎？」、「我只知道c，笑臉沒看過」，接著大家才注意到下方「福」字裡的「田」，也使用該技巧藏了個笑臉符號「我現在才知道……」、「我以為妳要說圖案放直像一個笑臉，想說這笑臉也太可怕」。
不少人也分享其他Logo的特殊設計「我只知道家樂福Logo的C for Carrefour，類似的還有FedEx E跟x中間有個箭頭，不太一樣但也是個無聊的logo冷知識，Spotify的logo是稍微往右偏一點，不是像Wi-Fi圖案一樣的角度」、「其實我覺得Subway的logo設計也蠻有創意的，中間有一個s」。（編輯：李惠婷）