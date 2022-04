▲ 台灣保時捷以多元價值及永續發展啟發未來領袖

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣保時捷的策略不僅體現了「What We Do」,落實在企業文化中更反映出「Who We Are」與「How We do It」。台灣保時捷參加臺灣大學專為國際學生設計的「國際引路人計畫」,於 3 月 31 日在台灣保時捷人才卓越中心接待了 22 位來自臺灣大學的國際學生,學生們不只有機會更了解保時捷的品牌定位,也更清楚台灣保時捷所扮演的角色。活動中也讓學生近距離接觸保時捷革命性的純電跑車 Taycan,並進一步認識不久前才在保時捷年度會議中發表的 2030 永續發展策略。





台灣保時捷代理總裁吳海峯先生(Mr. Ralph Uhlmann)表示:「台灣保時捷深信影響力來自於人,保時捷品牌的優勢在於我們的產品與服務,但真正形成差異的,則來自於幕後的推手。台灣保時捷藉由激發創新想法與啟發未來世代來聚集志同道合的專業人才,這對品牌來說至關重要。為了因應多元的環境,我們努力不懈,致力經營出一個充滿創新的工作環境,體現我們的企業價值:『Herzblut(passion熱忱)』、『Pioniergeist(pioneering spirit先驅者精神)』、 『Sportlichkeit (sportiness運動精神)』與『Familie(one family大家庭)』。我們相信與臺灣大學的合作將可拓展我們的人才網絡,延續品牌的成功並為未來發展奠定更好的基礎。」





除了永續價值,保時捷堅信多元的團隊是驅動創新的動力,更是未來成功的關鍵,臺大國際引路人計畫是第一個專為臺大的國際學生打造的暑期實習計畫,透過將台灣與世界各地的菁英人才齊聚一堂,啟發未來領袖必須有的視野和格局。作為台灣的一流學府,臺大每年吸引 3,000 名來自 70 個不同國家的外籍生,臺大國際引路人計畫希望提供這些年輕有為的學子們一個能夠成長茁壯,且將所學與實務結合的平台,同時也啟發這群菁英青年的領導能力,探索職涯發展的更多可能性。