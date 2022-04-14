1千支麥當勞蛋捲冰淇淋只要1元！KLOOK「這時間」開搶
夏天來了！不只芒果熟了，好多艷夏美食都回歸。無奈如今萬物皆漲、唯有薪水不漲，如何能像過去一樣爽吃大餐又不傷荷包？KLOOK即日起推出「夏特賣」活動，主打7-11、王品、漢來海港及大家最愛的速食等超過30個品牌線上美食餐券，不只指定餐券結帳金額買滿1,500元立即折抵150元，還再度分享「限量1元麥當勞蛋捲冰淇淋」，將在4/15中午12點開搶1,000份。
知名旅遊電商平台KLOOK，不只從立槳、露營、澎湖花火節等夏日水上活動、人氣主題樂園的豐富行程可以買，也提供民眾最愛的美食優惠餐券幫省荷包。即日起推出「夏特賣」活動，主打王品、漢來海港等餐飲集團餐券；麥當勞、肯德基等速食優惠；連7-11、星巴克咖啡都有划算價格可以購入。
而且限時4/15～4/18加碼，指定餐券結帳金額超過1,500元立即折抵150元（限量優惠用完為止）；還再度分享「限量1元麥當勞蛋捲冰淇淋」，將在4/15中午12點開搶1,000份，手刀搶下單就可以1元爽吃原價18元的蛋捲冰淇淋。
再次提醒民眾記得鎖定4/15中午12點，點擊麥當勞蛋捲冰淇淋即享券商品圖卡，輸入指定優惠碼「1元搶蛋捲冰淇淋」，就能用1元下單蛋捲冰淇淋，限量1,000支（搶完為止）。
KLOOK線上美食餐券，分成可兌換套餐的「抵用券」及不限品項的「現金券」兩種形式，即買即用，可省下等待紙本餐券寄送抵達的時間。近期還有欣葉日本料理全新吃到飽品牌「NAGOMI」，也正式開賣98折餐券；壽司郎推出40元起的「大大食材祭」，並在粉專按讚發文就抽獎15萬元餐券。